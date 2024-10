Rodrigo Mundaca propone que empresas públicas como EFE puedan participar en licitación para el transporte de la V Región

Desde hace ya un par de años, el transporte representa uno de los dolores de cabeza más fuertes que tienen los habitantes de la región de Valparaíso, con promesas incumplidas en materia ferroviaria, con líneas de buses que en ciertos horarios dejan de funcionar, con desconexiones de ciertos sectores, inseguridad y un mal clima laboral de los conductores de las máquinas, tanto en el Gran Valparaíso como en otras ciudades.

Bajo este contexto, el candidato a la reelección en la Gobernación Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, repasó en «Cuenta Regresiva», de Puranoticia TV, las principales implicancias que este tiene este tema en la región y cómo podría comenzar a ser solucionado de cara a los otros cuatro años que pretende estar en el cargo.

En primer lugar, la carta oficialista en «la madre de todas las batallas» sostuvo que "el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones tiene a mi juicio una mirada bien neoliberal del tema de transportes, porque cuando digo que en la licitación pública también deberían participar empresas públicas como EFE, ellos se niegan".

Su análisis continuó señalando que "en materia de transportes, nuestra región está absolutamente al debe porque no se han hecho las inversiones requeridas. La pregunta que cabe es si somos tan críticos del transporte y han transcurrido tres años de este Gobierno, ¿por qué no hemos sacado a los operadores que no cumplen? Si los que no cumplen hoy... ¿Sánchez ha resuelto el problema? No lo ha resuelto".

En materia de trenes, comentó que "yo no sé en qué momento de la historia, grupos corporativos y grupos de poder inhibieron el desarrollo de trenes en nuestro país. Cuando tú dices Santiago - Melipilla, la pregunta que hemos hecho al Ministerio de Transportes es si tenemos línea férrea ahí, ¿por qué no la extendemos a San Antonio?".

"Con Manuel Millones y otros consejeros regionales hemos planteado que el eje estructural del transporte público son los trenes. En eso nunca hemos tenido diferencias", agregó el candidato a la reelección como Gobernador de Valparaíso.

Bajo este contexto, complementó que "por eso, junto a los cores estamos evaluando y financiando un estudio para un tren de doble propósito que prolongue la línea férrea desde Llay Llay hasta Los Andes. Y ahí tengo un propósito particular, un sueño, que es transformar el puerto terrestre más grande de América Latina, no sólo en sitio de inspección de carga, sino que en un sitio de transferencia de carga".

"El 40% de las mercaderías del Mercosur pasan por el puerto terrestre de Los Andes. Es decir, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Imagínate lo que sería transformarlo en un sitio de transferencia de carga, cómo se agilizaría la llegada de mercaderías al Pacífico Sur", cerró Rodrigo Mundaca en conversación con «Cuenta Regresiva».

