Rodolfo Carter tras agresión en Rancagua: "No les tenemos miedo a los violentos"

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, afirmó que "no les tenemos miedo a los violentos", tras ser agredido en una feria libre de Rancagua mientras hacía campaña por el A Favor. Uno de los sujetos lo escupió, por lo cual fue detenido.

"Los violentos le tienen miedo a la verdad, no quieren que los chilenos libres se informen. Que lo sepan bien: no les tenemos miedo y vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho a hablar a favor de Chile; a favor de la paz, y de la defensa de cada compatriota que sufre la delincuencia", escribió Carter en su cuenta de X.

Carter recibió apoyos transversales, comenzando por su colega de Recoleta, Daniel Jadue, quien en la misma red social subió el siguiente mensaje: "Mi total condena al ataque en contra del alcalde @rodolfocarter. Ninguna diferencia puede justificar una agresión. Esto atenta contra la democracia y la libertad de las personas!".

Por su parte, el líder republicano José Antonio Kast expresó en su cuenta de X: "Todo mi apoyo Rodolfo !! La intolerancia y la violencia la usan aquellos que no tienen ideas para defender sus postulados. Seguimos firmes y adelante por un Chile libre".

También el senador Matías Walker se pronunció sobre el ataque: "Mi solidaridad con el alcalde @rodolfocarter. Espero que muy pronto llegue el día en que no se normalice en nuestro país la agresión a quien piensa distinto en los espacios públicos. Los que creemos en la democracia como un fin, y no como un medio, no podemos guardar silencio".

