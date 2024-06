Robos en departamentos de edificio evacuado por socavón en Reñaca desatan ofensiva política-vecinal por la "cabeza" de la Delegada

Desazón y profunda molestia sienten los vecinos del edificio Miramar, de Reñaca, luego de enterarse del robo de 21 departamentos este viernes en la mañana, motivo por el que hacen un llamado a que la delegada presidencial regional, Sofía González, deje su cargo y sea reemplazada por alguien “más competente”.

El inmueble fue una de las edificaciones que debió ser evacuada producto del primer socavón que tuvo lugar en agosto del 2023 en la zona y que también afectó al edificio Kandinsky. Sin embargo, pese a que ya habían sufrido por la delincuencia posterior a ser desalojados del lugar, este viernes se encontraron con la amarga sorpresa de que nuevamente delincuentes habían entrado a sus hogares y saqueado todo a su paso.

Se trata de, hasta ahora, de 21 departamentos que denuncian haber sido vulnerados por antisociales, forzando las puertas o simplemente destruyéndolas, llevándose todo lo que pudieron y lo que no, destrozándolo.

Desde Carabineros, se informó que recibió el llamado de un guardia que manifestó que habían algunas personas en el lugar y que tras percatarse de su presencia, huyeron. Tras realizar un primer recorrido, Carabineros no logró hallar a las personas ni alguna señal de delito, y coordinaron una visita para este viernes a primera hora a fin de hacer un registro minucioso de cada departamento, percatándose de que los departamentos fueron afectados y con daños tras el uso de la fuerza para acceder a ellos. Tras lo anterior, se derivó el caso a la Fiscalía, organismo que a su vez dispone el trabajo del Labocar y del personal de SIP de Carabineros en el sitio del suceso.

Hay que considerar que desde noviembre del año pasado el inmueble tiene seguridad privada las 24 horas en distintos puntos de control, informó Carabineros. Se trata de la empresa Campomar, contratada por la Delegación Presidencial Regional, y desde el momento en que se declaró la inhabitabilidad quedaron con la responsabilidad de resguardar quién entra y sale del edificio, pues toda persona que quisiera acceder debía contar con permiso del administrador previamente.

Rodrigo Fernández, vocero de los residentes del edificio, expresó a Puranoticia.cl la impotencia que tanto él como el resto de los vecinos, siente al ver que nuevamente se ven expuestos a hechos de esta naturaleza, y apuntó directamente al rol de la delegada presidencial regional, Sofía González.

“Esto ya es un déjà vu, no sé cómo decirlo, nuevamente entraron a robar al edificio por segunda vez y hay 21 departamentos que fueron abiertos y violentados, hay robo y lo que no se robaron lo rompieron. Como son tantos departamentos creemos que viene pasando hace varias noches y por ende el plan de seguridad 2.0 de la delegada presidencial fracasó nuevamente, si ya el plan original había fracasado el de ahora nuevamente fracasó y no sabemos qué hacer, no sabemos a quién recurrir, estamos absolutamente abandonados a nuestra suerte”, expresó con molestia.

Sobre cuánto es el avalúo de las pérdidas, indicó que “recién se están evaluando los daños, están llegando los propietarios afectados y estamos viendo uno a uno, pero sabemos que son 21 departamentos los que fueron robaron”.

Además, expresó la frustración debido a que “este edificio está bajo el mando de la delegación presidencial porque siguen las obras por el tema de los socavones, y nosotros los propietarios no podemos entrar pero aparentemente los ladrones sí se pueden pasear todos los días que quieran”.

El vocero recordó que “la última vez que nos pasó algo así tanto la ministra Tohá como el ministro subrogante Monsalve nos dijo que nos quedáramos tranquilos, cuando pedimos la vez anterior que necesitábamos una delegación presidencial competente”, pero afirmó que “esto demuestra por tercera o cuarta vez que la delegada presidencial no tiene las competencias o sus equipos no tienen las competencias, y hoy día dejó de ser una interlocutora válida para nosotros. Queremos alguien que se haga responsable que venga aquí y que se nombre de una vez por todas a un delegado presidencial o a una delegada presidencial que sí tenga la capacidad de hacer la pega y, segundo, que tenga algo de empatía con los vecinos. No ha venido nadie (de la delegación) estamos aquí con el administrador, con parte del comité y con nosotros no ha hablado nadie, sólo Carabineros que llegó rápidamente y están haciendo todas las pericias”.



OPOSICIÓN PIDE RENUNCIA DE DELEGADA GONZÁLEZ

La situación también volvió a alertar a algunos diputados de oposición, quienes reiteraron sus críticas a la delegada González y pidieron su salida.

El diputado Hotuiti Teao hizo un llamado al presidente de la República, Gabriel Boric, a remover de su cargo a la Delegada Presidencial, Sofía González. Esto -argumenta el legislador- luego de robos no sólo en dependencias de edificios afectados por socavones, sino que, también, en terrenos de damnificados por el incendio ocurrido en febrero pasado.

“Acá no estamos pidiendo que ponga a disposición su cargo por un capricho político. Ella ha cometido una seguidilla de faltas a su labor como representante del ministerio de Interior en la región de Valparaíso que, además, han vulnerado de manera reiterada a familias afectadas por importantes desastres en la zona. No es primera ni segunda vez que esto ocurre, por eso, hago un llamado al presidente de la República a que la remueva de su cargo por incumplimiento de su rol, de una buena vez”, puntualizó el parlamentario.

“Su ineficiencia -continuó- permitió robos en el edificio Kandinsky, luego a terrenos de familias damnificadas y ahora, nuevamente, permite que delincan en un edificio afectado por el socavón. Esto es verdaderamente impresentable”.

“En una empresa privada, un trabajador ya habría sido desvinculado por esto y acá resulta más relevante hacerlo porque estamos hablando de dinero de todos los chilenos que se están gastando en un cargo político que -a todas luces y hace mucho rato- no está dando el ancho”, concluyó.

Por su parte, el diputado Andrés Celis llamó a que “la gestión del gobierno de los socavones y sus derivados ha sido un desastre. Son familias que teniendo que evacuar sus departamentos han sido víctimas de robo. Ocurrió con la primera emergencia hace meses y ahora se repite, evidenciando que las autoridades no han sacado nada en limpio. Los vemos cometer los mismos errores y no aprenden o realmente son indolentes, además de ineficientes. Aquí hay una persona sobre quién recae la principal responsabilidad y es la delegada Sofía González”.

Añadió: “Lamentablemente perdí la cuenta de las veces que hemos pedido su renuncia sin ser escuchados, porque aquí está el partido comunista detrás defendiendo a una delegada que no da el ancho pero que se empeñan en mantener y el Presidente Boric ha sido incapaz de poner las cosas en orden ¿Qué más tiene que pasar para que Sofía González sea removida del cargo? Yo le pediría que entre en razón y ella misma de un paso al costado, porque esta situación es inaceptable y muestra una clara falta de coordinación y eficacia en las medidas de seguridad implementadas. Los vecinos han sido despojados no solo de sus bienes materiales, sino también de su paz y la confianza en las autoridades que deberían protegerlos”.

A su parecer, “es profundamente angustiante que los delincuentes hayan podido operar con tanta libertad y tranquilidad, mientras que los propietarios enfrentan numerosas trabas burocráticas para siquiera ingresar a sus propiedades y evaluar los daños. Exijo una respuesta firme y urgente por parte de las autoridades competentes. Es imperativo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva para identificar a los responsables de estos actos criminales y, sobre todo, para entender cómo fue posible que ocurrieran bajo la supuesta protección de un cordón de seguridad”.

"ACUSAR A LA DELEGACIÓN ES IRRESPONSABLE"

Al respecto, el presidente de la Comisión de Seguridad del Concejo Municipal de Viña del Mar, el concejal comunista Pablo González, dijo que la responsabilidad no es de la delegada: “Acá no hay una responsabilidad directa de la delegada presidencial porque se contrataron los servicios de una empresa privada de seguridad para resguardar el perímetro y se estableció un protocolo en conjunto con la administración del edificio, por lo tanto nadie podría entrar sin ser informado el administrador. Quién debe dar explicaciones es la empresa, porque esto es un hecho que por sus características no sucedió en un momento sino en varios, y tendrán que responder qué sucedió porque efectivamente ellos están apostados en el perímetro de la zona de seguridad y en el edificio mismo, por cuanto acusar a la delegación presidencial de este hecho es irresponsable, porque hay gente que debe responder directamente por lo que sucede en ese espacio particular”.

En tanto, la delegada presidencial Sofía González dijo al respecto que el guardia que se percató de esto no hizo denuncia a Carabineros, más allá de llamarlos, y señaló sobre la investigación que “es muy importante, urgente que esta investigación dé luces lo antes posible respecto de qué es lo que ocurrió, porque efectivamente acá hubo un perímetro de seguridad que fue violado y que tiene responsables”.

Recordó que se trata de 14 guardias, 7 puntos de vigilancia y medidas tecnológicas para resguardar la seguridad del inmueble y que los equipos de la delegación estuvieron en el sitio del suceso a primera hora de este viernes. “Tras un análisis de carabineros a través del OS10 se hace la contratación de esta empresa para poder mantener una vigilancia permanente las 24 horas los 7 días de la semana, por lo tanto hay un proceso de investigación que está en desarrollo y que deben dar cuenta de los responsables de esta situación. De manera permanente la delegación solicita informes respecto de los estados y si hay alguna novedad que informar, esto hasta el momento no había tenido ninguna novedad informada y ante esta situación lo más importante es tener claridad sobre los hechos. Esto es grave, entendemos la molestia de los vecinos, compartimos esta molestia y esperamos que lo antes posible tengamos a los responsables de esta situación”, señaló.

