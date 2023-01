Robo en la casa de Jorge Castro, ex Alcalde de Valparaíso: su suegra, de 90 años, estaba sola en el domicilio del cerro Bellavista

Con diversas especies de valor huyeron un número indeterminado de delincuentes que, en horas de la noche de este viernes 6 de enero ingresaron a robar a la casa del ex alcalde de Valparaíso, Jorge Castro Muñoz, ubicada en el cerro Bellavista.

Alertado por un vecino, el ex jefe comunal regresó a toda prisa a su domicilio para comprobar que antisociales forzaron la puerta de entrada e ingresaron a su vivienda para robar especies como relojes, joyas y otros objetos de valor.

El principal temor de la familia era que al momento del atraco sólo se encontraba en la casa de calle Yerbas Buenas la suegra de la ex autoridad, una mujer de 90 años.

"Todos los integrantes de la familia están bien. Fuimos parte de un robo. Forzaron la puerta y entraron a nuestro hogar. Lo bueno, dentro de todo, es que no le hicieron nada a la abuela de 90 años que estaba en la casa, y eso se agradece porque es una persona de la tercera edad que está en buenas condiciones", indicó Jorge Castro en conversación con Puranoticia.cl.

El militante de la UDI explicó que su suegra se percató del robo, lo que los preocupó aún más mientras se dirigían de regreso a su hogar: "Ella se dio cuenta de la situación, pero tiene algunas lagunas, demencia senil, entonces tiene luces solamente", dijo.

Respecto a los delincuentes y su proceder, Castro precisó que "como no vimos nada, no sabemos si era uno o más delincuentes, porque cuando llegamos ya no había nadie. Nosotros no estábamos, nos avisó un vecino y lo más rápido posible pudimos llegar, pero no sabría decir si fue una o más personas".

Tras realizar la respectiva denuncia, se dio cita al lugar personal de la 8ª Comisaría de Carabineros del cerro Florida, quienes comenzaron a empadronar el lugar para hacer levantamiento de cámaras de televigilancia y conversar con posibles testigos que permitan dar con la identidad y el paradero de los antisociales.

En ese sentido, el ex Alcalde de Valparaíso analizó que "fuimos uno más de muchos. El entorno está bastante complicado, en el sentido que en el barrio hemos tenido cortes de luz pública por algunos días en la semana, también en la calle donde vivimos. Tampoco hemos tenido hace años ningún programa de poda".

"También pudimos constatar que tenemos una policía muy eficiente, que siempre está, pero que tienen una falta de dotación que es evidente, que tienen que cubrir un perímetro muy grande. Y eso hace que estemos bastante complicados", añadió.

Por último, Castro subrayó en diálogo con Puranoticia.cl que "vamos a seguir porque se hizo la denuncia en todas las partes correspondientes, pero claramente que esto sirva como un buen ejemplo de cómo están los barrios, que tienen carencias y oscuridades importantes, que sirve para que los delincuentes ingresen a los hogares, fuercen puertas y hagan de las suyas".

PURANOTICIA