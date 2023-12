Roban a comerciante ciego que se instala en el centro de Viña del Mar

El comerciante René Castro, quien trabaja con el permiso correspondiente en el centro de Viña del Mar, denunció que fue víctima de un robo el pasado viernes 15 de diciembre.

Castro vende sus artículos instalado en la calle Valparaíso a pocos metros de la esquina con calle Quillota. Según denunció tenía una caja con poleras, destinadas a la venta en Navidad, empaquetadas en una caja al interior del carro que usa para vender., avaluadas en $560 mil según detalló.

El carro a su vez, permanecía al interior de una bodega, sitio por el cual Castro afirma pagar mensualmente.

"Fue el viernes en la mañana que me di cuenta, eran poleras de adulto. Eran cerca de $560 mil para la venta. En la mañana abrí mi carro, me lo traían de la bodega donde lo guardo y no estaba la caja con las poleras", relató, según consigna La Estrella de Valparaíso.

PURANOTICIA