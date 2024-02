RN Valparaíso confirma aumento de militantes tras muerte de Piñera y pedirá a candidatos que promuevan su legado en campañas

El trágico accidente aéreo que le costó la vida al ex presidente Sebastián Piñera en el lago Ranco, región de Los Ríos, ha remecido profundamente a la política nacional, con homenajes, muestras de cariños y diversos compromisos asociados a ahondar en el legado que dejó el ex mandatario chileno en dos oportunidades.

Prueba de esto es que Renovación Nacional (RN), el partido donde militaba el ex gobernante del país en 2010-2014 y 2018-2022, ha incrementado considerablemente su padrón desde que se confirmó su muerte producto de la caída del helicóptero que pilotaba en esta zona del sur del país donde disfrutaba de sus vacaciones.

Y es que desde la tienda con sede en Antonio Varas, en Providencia, informaron que 215 personas han ingresado a militar al partido desde el 6 de febrero a la fecha, rompiendo de esta manera con una desafiliación sostenida que estaba sufriendo el partido y donde sólo en los últimos ocho meses del 2023 se acercaba a los mil.

Pero eso no es todo, pues desde Renovación Nacional aseguraron que la muerte del ex presidente Sebastián Piñera trajo consigo un aumento de las visitas en el sitio web del partido, un incremento de un 1.000% en las interacciones en sus redes sociales y también con los más de 13 mil mensajes escritos en el libro de condolencias.

Y según pudo confirmar Puranoticia.cl, este fenómeno también se replica en la región de Valparaíso. Así lo dio a conocer Edith Quiroz, consejera regional (core) y primera vicepresidenta regional de la tienda: "No tengo el catastro ni el número exacto en la región de Valparaíso, pero sí han ingresado personas. De hecho, me consta que en los últimos días han ingresado 10 o 12 personas sólo en mi provincia, que es Los Andes. He sabido fehacientemente que han ingresado a militar, pero este número es mayor a nivel regional y hay que verlo bien", sostuvo la autoridad.

Consultada respecto a qué atribuía este fenómeno, la "segunda" al mando de RN Valparaíso explicó que "como él mismo dijo: 'El tiempo me juzgará'. Y yo siento que el tiempo lo ha juzgado positivamente y recién ahora se ha valorado su obra y su forma de hacer política. Yo fui muy cercana a él porque fui su Gobernadora por cuatro años en su primer periodo. (...) A él sólo lo movía el bienestar de los chilenos y por sobre todo el bien común del país, no tenía miramientos y nunca puso como condición que se debía ser de un color político para poder recibir algún beneficio. Muy por el contrario".

Considerando que éste es un año de importantes procesos electorales, donde a fines de octubre los chilenos deberán elegir a sus gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales, Edith Quiroz reconoció a Puranoticia.cl que en Renovación Nacional se la jugarán para que todos los candidatos que lleve el partido promulguen el legado que dejó el ex presidente Piñera.

"Sin dudas, porque él fue un líder en nuestro sector político y ahora se le va a venir a valorar su mirada. Varios fueron muy críticos con él, incluso de nuestro sector político, pero ahora se le va a valorar su mirada porque la única posibilidad que tenemos es buscar este centro hacia la derecha porque los extremos nunca son buenos, ni de un lado ni del otro", indicó la consejera.

Finalmente precisó en esta tesis diciendo que "idealmente debería ser así, aunque cada persona es un mundo y uno no puede hablar por otro. Pero esa debiera ser la mirada (de los candidatos). En general, RN siempre ha tenido una mirada más transversal y no tan cercada en su actuar político. Obviamente que siempre hay excepciones a la regla, pero así debiese ser. Todo quien está en la política, y también el presidente Piñera, trabajaba para colaborar y cooperar, y eso es lo que se busca".

De esta manera, desde la tienda en la que militaba el ex presidente Sebastián Piñera esperan poder capitalizar este nuevo impulso que ha tenido el partido durante las últimas semanas, lo que se grafica muy fuertemente –por ejemplo– en las siempre tan agresivas redes sociales. En concreto, según informaron en Antonio Varas, un 40% aumentaron las redes de RN, donde sólo en Instagram aumentaron en 6.700 la cantidad de seguidores, con cerca de 1,5 millones de impresiones en todas sus plataformas.

