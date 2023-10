RN anunció proyecto para congelar entrada en vigencia de los SLEP tras la crisis educativa que enfrenta la región de Atacama

La bancada de Renovación Nacional anunció un proyecto para congelar la entrada en vigencia de los Servicios Locales de Educación el país, tras la crisis educativa que enfrenta la región de Atacama.

Los profesores y profesoras de la región llevan casi dos meses de movilización, acusando, principalmente, malas condiciones de infraestructura y la falta insumos. Situación que ha dejado a cerca de 30 mil estudiantes dependientes del sistema local de educación pública (SLEP) sin clases.

La diputada por Atacama, Sofía Cid, señaló que “en mi distrito llevamos más de 50 días con los niños sin clases y hemos venido a presentarle esta carta al presidente Boric, y pedirle que nos apoye en el proyecto que vamos a presentar a la vuelta de la distrital, en el cual queremos solicitar congelar la implementación de los servicios locales de educación en el resto del país".

En ese sentido, la parlamentaria aseguró que "esto no es un problema de recursos, es un problema de mala gestión. De tener personas en los cargos que no han estado a la altura, personas que fueron puestas ahí por razones de cercanía política y no por sus capacidades".

"Hay un problema en el diseño y un problema en el origen -continuó-, y tenemos un ministro de Educación que lo único que hace es defenderlo, con un presidente de la República que, dicho sea de paso, son los creadores de este proyecto, donde estaban de asesores el actual director de segundo piso, Miguel Crispi y también estaba asesorando esa reforma la directora de Dipres, Javiera Martínez”, agregó.

En ese sentido, la legisladora de RN subrayó que “ellos tienen que hacer un mea culpa, reconocer los errores en el sistema, y nosotros, por supuesto, estamos totalmente disponibles a hacer los cambios en el Congreso".

PURANOTICIA