Ripamonti propone aumentar en 12% el Presupuesto Municipal para 2024 en Viña del Mar: monto supera los $145 mil millones

Un 12% de incremento en relación al de 2023 es lo que propone la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti para su Presupuesto Municipal 2024 en Viña del Mar.

De esta manera, la iniciativa presentada por su equipo de trabajo es de 145.602 millones de pesos ($145.602.000.000), superando a los 129 mil millones de pesos ($129.000.000.000) que se dispusieron el año pasado para ejecutar este 2023.

Según explicó la casa edilicia, la propuesta fue levantada por un equipo multidisciplinario de las distintas direcciones municipales y tiene como objetivo central invertir los recursos municipales en las demandas más sensibles de la ciudadanía.

En ese sentido, la administración de la casa edilicia viñamarina apunta al desarrollo de obras que aporten a la reactivación de la economía local y al desarrollo urbano, además de la inversión en mejores espacios públicos y la seguridad.

"Nos juntamos con con cada una de las direcciones y unidades técnicas para modelar cuánto es lo que gastan, lo que necesitan y lo que proyectan para el 2024; determinar cuánto es lo que necesitan para que puedan trabajar con tranquilidad", explicó la alcaldesa Macarena Ripamonti tras presentar su propuesta al Concejo.

De igual forma, sostuvo que "nuestras proyecciones se han tomado con una metodología que incluye los últimos 10 años, generando un modelo mucho más certero en cuanto a los ingresos percibidos y a lo que vamos a gastar, en tanto a cada uno de los gastos, proyecciones y obras que tenemos en desarrollo".

Uno de los instrumentos utilizados para calcular el monto del Presupuesto Municipal de 2024 fue un estudio elaborado por la Dirección de Control de la casa edilicia, el cual se llevó a cabo en base a las consideraciones macroeconómicas, los índices en torno al IPC, los reajustes y otras variables económicas que fueron indexadas.

En cuanto a los ejes del Presupuesto Municipal 2024 para Viña del Mar se habló de infraestructura pública (con un aumento de $2.500 millones), seguridad (50% de incremento), aseo y mantención de áreas verdes (aumento de 21%), política integral de ingresos y control del déficit global, democratización de fondos para iniciativas ciudadanas y el fortalecimiento organizacional (43% de aumento en los fondos concursables y subvenciones), ayuda social (35% de incremento), mantención recintos municipales e implementación Programa TEA.

"El Municipio de Viña del Mar históricamente no había alcanzado el 0,5%, solamente se sostenía en base a los trabajadores que no tenían ni el equipamiento correspondiente ni unidades móviles y tampoco habías servicios de cámaras adecuados. Todo eso creció en los años 2021 y 2022, pero no nos quedamos ahí, porque falta demasiado, entonces aumentamos nuestras líneas de inversión en seguridad para adquirir motocicletas, mayores servicios y ampliamos el subtítulo 21 para la contratación de personal que patrulle puntos críticos de la ciudad, como la calle Valparaíso, el borde costero, la plaza O’Higgins, pero sin dejar de lado los más de 24 barrios de Viña del Mar", aseguró la autoridad comunal.

En cuanto a los recursos para obras, la Alcaldesa destacó que “generan empleo y desarrollo comunal y eso es lo que queremos”, agregando que "prácticamente siete de cada diez pesos municipales se destinan al funcionamiento de la institución municipal y prestación de servicios en directo beneficio de la comunidad, inversión en obras de desarrollo local y a transferencias corrientes, haciéndonos cargo de las principales necesidades de la comuna y nuestros vecinos".

Es así que los recursos proyectados para obras se han relacionado con la activación económica para generar nuevos centros urbanos, consolidar espacios públicos integrados, avanzar en disminuir el déficit habitacional y la protección ambiental, para ser una comuna más resiliente ante el cambio climático.

Cabe precisar que las políticas y las orientaciones globales del Municipio para 2024 emanan del proceso de actualización del Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco) de Viña del Mar y de otros instrumentos de planificación de la gestión municipal.

