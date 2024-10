Ripamonti pide celeridad para detener a autor de asesinato en Reñaca Alto: "Tiene que entrar a la cárcel y no salir nunca más"

La madrugada de este jueves se produjo el homicidio de un jóven de 23 años en el sector de Villa San Jorge de Reñaca Alto en Viña del Mar. Tras ser víctima de un ataque con escopeta, la víctima fue trasladada al SAR del sector, donde se produjo su deceso.

Un desconocido llamó a la víctima, quien al asomarse por la ventana –pensando que era un amigo– recibe una serie de impactos balísticos.

Y sobre este lamentable se refirió la alcaldesa en receso y actual candidata por un segundo periodo, Macarena Ripamonti, quien señaló que “la Villa San Jorge es una población de Reñaca Alto que está lleno de personas trabajadoras de buena familia, de gente organizada para cuidar a la niñez y a la juventud hace más de dos décadas. Este hecho es lamentable y empaña la verdadera realidad que existe en esa población, gente buena, trabajadora".

Agregó que “yo estoy segura que el municipio de Viña del Mar, va a llegar y que va a acompañar con su unidad de atención a víctimas y se va a preocupar de que sobretodo la juventud que está ahí, los niños, pueda estar contenida ante los hechos terribles que sucedieron”.

Finalmente, hizo un llamado "para trabajar decididamente las policías, la PDI, carabineros y detener a estos delincuentes. Ellos no pueden estar libres, no pueden ser que estén rondando por nuestra ciudad, hay que detenerlos y tienen que entrar a la cárcel y no salir nunca más. Son personas que han hecho un daño tremendo no solo a la persona que falleció, si no que a una población que lucha todos los días por salir de la desigualdad, de la segregación. Tienen que ser encontrados, tienen que ser puestos a disposición y tienen que ser encerrados para no salir nunca más de la cárcel”.

PURANOTICIA