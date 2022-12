Ripamonti endurece el tono contra proveedor de fuegos artificiales: "Tiene un nivel de negligencia que es absolutamente reprochable"

Poco más de 48 horas restan para que se dé inicio al 2023 y en Valparaíso y Viña del Mar aún reina la incertidumbre respecto a lo que pueda pasar con el esperado show de fuegos artificiales de Año Nuevo en el Mar, tradicional espectáculo con el que se le da bienvenida al año y que actualmente se mantiene en entredicho, a la espera del pronunciamiento que emita la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) respecto a las pruebas que realizan en la pirotecnia vencida.

Cabe recordar que este organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, detectó que la certificación de los fuegos artificiales se encuentra vencida, motivo por el que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas debió firmar a última hora una modificación a la normativa, con el objetivo de utilizar dicha pirotecnia, previa fiscalización por parte del Instituto de Investigaciones y Control (IDIC) del Ejército, acción que se está llevando a cabo en Copiapó. De ello dependerá el futuro del show en Viña y Valparaíso.

Mientras se espera la determinación que adopte la DGMN, en base a las pruebas del IDIC, en Viña del Mar, la alcaldesa Macarena Ripamonti se refirió a la incertidumbre que existe en la ciudad a poco más de 48 horas de la llegada del 2023: "Estamos a la espera de la verificación técnica. No podemos hacer nada si no hay una seguridad técnica de la DGMN y estamos a la espera de eso. Eso genera incertidumbre", sostuvo.

ACUSA "NEGLIGENCIA" DE EMPRESA

Junto a aquello, la autoridad comunal expresó que con posterioridad a esta fecha evaluará y medirá el futuro de este espectáculo, del cual ya el año pasado había manifestado que sería el último con fuegos artificiales tal y como los conocíamos.

"Vamos a tener que evaluar y medir, porque la incertidumbre también se puede monetizar, como muy bien dice el alcalde (Jorge Sharp). Pero es un proceso que viene después porque debe ser cuantificado", añadió Ripamonti.

Además, la militante de Revolución Democrática (RD) endureció el tono con las empresas a cargo del show, la unión temporal de Piromar FX SpA y Pirotecnia SpA, señalando que "estoy de acuerdo con que el proveedor tiene un nivel de negligencia que hoy es absolutamente reprochable y espero que se tomen acciones al respecto".

No obstante a aquello, sostuvo que "cuando tenemos que tomar decisiones de dónde enfocamos nuestros esfuerzos, y hoy cuando esto depende de una autoridad ajena a uno, lo que le queda es esperar", agregando que "en general hay una serie de incertidumbres de manera permanente. En este caso, hay todo una visualización pública del retardo de esto porque, en el fondo, es una serie de cosas que tienen que evaluarse para que esto no vuelva a suceder".

Cabe recordar que este es el mismo motivo por el que no se realizará en Santiago el tradicional show de fuegos artificiales de la Torre Entel, cuya empresa dijo que "si bien, este 2022 tenía en sus planes retomar la tradicional celebración de Año Nuevo con un espectáculo que, entre otros componentes, contaba con fuegos artificiales como parte de la propuesta, finalmente resolvió no realizar esta actividad, ya que el proveedor no contaba hoy con los permisos necesarios según la normativa vigente".

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

La Alcaldesa de Viña del Mar también aseveró que las pruebas que realiza el Instituto de Investigación y Control del Ejército buscan brindar seguridad a las personas que asistirán a presenciar el espectáculo en el borde costero.

"Hemos sostenido como Municipio más de tres –incluso ayer– reuniones con la DGMN, entonces estamos a la espera y al pendiente de esto. En el fondo, no podemos especular porque eso hace muy mal. Aquí lo que tiene que estar en prioridad es la seguridad de las personas, y nosotros debemos estar listos para los resultados que sean", sostuvo Macarena Ripamonti.

También en esta materia, la autoridad se refirió a la diferencia que tendrá el eventual show en comparación al de otros años: "Los calibres que vamos a utilizar van a ser menores, entonces eso va a generar un impacto mucho menor en términos auditivos, lo que permitirá proteger a todas esas personas que tengan sensibilidad auditiva", explicó durante un punto de prensa en el estadio Sausalito.

Cabe hacer presente que para este espectáculo con fuegos artificiales de "menor ruido" no se necesita de pirotecnia diferente a la de otros años, sino que esto tiene que ver con que el calibre se regula para permitir que su explosión emita un ruido menor, por lo que se utiliza el mismo elemento, con la misma carga y la misma pólvora.

PURANOTICIA