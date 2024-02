Ripamonti a la justicia: Presentarán querella por cuasidelito de homicidio en su contra por muertes en incendios

A tres semanas de los devastadores incendios que cobraron más de 100 vidas y destruyeron miles de casas en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, tras varias investigaciones periodísticas que dieron cuenta de falta de planes para evitar la tragedia, con tres solicitudes en la Cámara de Diputados para la creación de una Comisión Investigadora al respecto, y una querella para dar con los autores de iniciar el fuego, una nueva acción judicial se abre paso en la seguidilla de medidas adoptadas para buscar respuestas y dar con responsables de la mayor catástrofe que ha vivido la Región en décadas.

Se trata de una querella por cuasidelito de homicidio contra la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, a propósito de las responsabilidades que pudiera tener la jefa comunal en la falta de planes de emergencia y evacuación al momento de los incendios, y de las vidas que se perdieron con la tragedia.

La acción judicial será presentada este lunes por los abogados Mario Zumelzu, Luis Cantellano y Pablo Cantellano, en representación de los familiares deudos de quienes fallecieron en el Jardín Botánico de Viña del Mar. Puranoticia.cl consultó a dichos familiares, pero decidieron no dar declaraciones por el momento.

Zumelzu explicó a puranoticia.cl que “la querella que ya presentamos fue declarada admisible por el delito de incendio. Sabemos que producto de él hubo víctimas fatales y seguramente va a seguir aumentando, y también por el daño ambiental que se produjo. Invocamos en esta querella la ley antiterrorista porque contiene una agravación de las penas, y está en tramitación, pero recién llegó al Ministerio Público esta semana, el día miércoles. Es una investigación que está comenzando. Pero a la luz de una serie de antecedentes que conocimos después de la querella que presentamos el 9 de febrero, a través de distintos medios, tanto fuentes abiertas como testimonios de distintas personas que se han acercado a nosotros, supimos que la Municipalidad de Viña del Mar omitió con la obligación de tener planes de emergencia y evacuación frente a un evento de esta magnitud. Por ello, a requerimiento de los deudos de algunas de las víctimas, y pensando en una primera etapa en la gente que falleció en el Jardín Botánico, hemos decidido presentar una querella por cuasidelito de homicidio en contra de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti”.

El abogado precisó que la jefa comunal viñamarina “evidentemente tiene una responsabilidad muy alta, muy grande, en cuanto la municipalidad no contaba con los planes de emergencia ni de evacuación. Hubo una serie de irregularidades en ese procedimiento, como que el funcionario encargado de eso presentó un documento que era copy/paste de otra comuna y, por lo tanto, existe una clara responsabilidad de la alcaldesa. Ella no puede decir que habían algunos manuales que se estaban gestionando de tiempo atrás. Ella es la alcaldesa, ella es la que tenía que instar por que existieran esos manuales de emergencia y de evacuación. La municipalidad, hasta el día de hoy, no cuenta con dicho manual. Después presentaron algo a la Contraloría, se los objetaron, y ahora volvieron a ingresar con algo, peor ex-post, es decir, después de la emergencia. En ese momento no hubo planes para enfrentarla ni de evacuación, lo que hace ver claramente una responsabilidad penal por no contar con esos instrumentos que obliga la ley, y también las recomendaciones que le hizo la Conaf”.

Además, afirmó que la querella se podrá ampliar si otros buscan ser parte de la acción judicial. “Sabemos que muchas personas quieren sumarse a esa querella, pero vamos a partir con los deudos de las víctimas del Jardín Botánico este lunes”, dijo.

De acuerdo a Zumelzu, la alcaldesa podría arriesgar “dada la reiteración que hay en cuanto a las víctimas y en la negligencia con la que se enfrentó el tema, penas de presidio mayor, es decir, entre 5 años y un día y 10 años, y podría llegar hasta 15 años. En este tema no hay una administración delegada, es la alcaldesa la que debe cumplir con las obligaciones que le impone la ley. Es más, Contraloría acaba de dar un plazo perentorio a los alcaldes de la región para que exhiban los planes de emergencia y evacuación en sus respectivas comunas”.

Al ser consultado sobre por qué la acción judicial apunta sólo a Viña del Mar, Zumelzu respondió que “hemos analizado Viña del Mar por la cantidad de personas que fallecieron, es el punto sobre el cual descansa el cuasidelito de homicidio, y en la medida que otras comunas como Quilpué y Villa Alemana tampoco tengan plan de evacuación y sí tengan víctimas fatales, se extendería la querella a esas comunas también”.

De todas formas, a nivel regional sólo 10 de las 38 comunas cuenta con un plan de emergencia aprobado por Senapred, entre ellos Quilpué.



