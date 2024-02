Querella pide aplicar ley antiterrorista en incendios y solicita que declare desde el Presidente hasta los alcaldes

Una querella criminal contra quienes resulten responsables de los incendios acontecidos en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana el pasado 2, 3 y 4 de febrero presentaron los abogados Mario Zumelzu, Luis Eduardo Cantellano, Pablo Cantellano, y Rafael González en el Juzgado de Garantía de Valparaíso.



La acción judicial menciona los delitos de incendio; de incendio calificado; y de incendio en bosque, y busca perseguir a "todo aquel que resulte responsable en calidad de autor en grado de consumado, como asimismo cualquier otro grado de participación" en los siniestros.



Además, invoca la ley antiterrorista asociada a la autoría de incendios. "A la luz de los hechos narrados en el presente libelo, se puede demostrar, fehacientemente, el hecho de que los delitos de incendio tienen un nexo indisoluble con la circunstancia de tipificación de un delito terrorista, consagradas en el artículo 2° en relación con el artículo 1° de la ley denominada antiterrorista. Pues bien, el artículo 2° de esta ley consagra un tipo penal agravado del delito de incendio, en el marco de esta normativa especial y regulatoria de conductas particularmente lesivas para la convivencia humana, según lo señalado anteriormente", dice el escrito.

CITACIÓN AL PRESIDENTE BORIC

Adicionalmente, la querella solicita -entre sus diligencias- citar a varias autoridades nacionales y locales, entre ellas el Presidente de la República, Gabriel Boric.



Entre quienes también están en el listado de solicitud de citación, la querella menciona a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toha; al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; al director de la Dirección Meteorológica de Chile, Reinaldo Gutiérrez; al jefe de Defensa Nacional, Contraalmirante Daniel Muñoz; al superintendente de Bomberos de la Región de Valparaíso, Juan Paredes; al gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; a la delegada presidencial de la Región de Valparaíso, Sofía González; al director regional de SENAPRED Región de Valparaíso, Mauricio Bustos; y al director de CONAF Región de Valparaíso, Leonardo Möder.



Adicionalmente, pidió citar a prestar declaración a los alcaldes de Valparaíso, Jorge Sharp; Viña del Mar, Macarena Ripamonti; Quilpué, Valeria Melipillán; de Villa Alemana, Javiera Toledo; a la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de El Olivar, CeciliaRodríguez; y al director de la fundación Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar, AlejandroPeirano.





QUERELLA PODRÍA AMPLIARSE

Zumelzu, quien presentó la querella el viernes pasado, explicó que lo hizo "contra quien resulte responsable de diversos delitos en el contexto del incendio. Además, se ampliará y Se dirigirá en contra de personas específicas". Esto, pues además de indagar en quienes ocasionaron los siniestros que acabaron con la vida de 131 personas -hasta el catastro actual- a través de las diligencias que se solicitan se podrá "determinar omisiones y negligencias. Asimismo, precisó que invocar la ley antiterrorista apunta a que "los hechos tienden a infundir un justificado temor en la población en cuanto a que, eventualmente, pueden verse expuestos a situaciones similares".



Respecto de la solicitud de llamar a declarar al Presidente Boric, el abogado explicó que el motivo de incluirlo en la querella "básicamente es para determinar por qué se han retardado proyectos de ley que apuntan al tema de planes de emergencia y por qué el retardo en la ayuda estatal".



Además, explicó respecto de la citación de los alcaldes de las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, que "la ley 21.364 entrega el cumplimiento de planes de riesgo y prevención al nivel local, y los alcaldes de las comunas tendrán que contarnos si cumplieron o no con la ley. En el caso de Viña del Mar esta situación de negligencia aparece bastante acreditada y esto puede ameritar ampliación de la querella ya interpuesta".



Finalizó aclarando que "somos 4 abogados que nos representamos a nosotros mismos y no queremos que el peor incendio de la historia de Chile no quede sin sanción, sin condenados. La gente de Valparaíso, de Viña del Mar, de Quilpué y de Villa Alemana y de todo Chile merecen respuestas y conocer a los responsables y obtener su condena. El peor incendio de la historia de Chile no puede terminar sin condenados".

