"Rija el estado de acuerdo": TER mantiene la incógnita por veredicto que definirá el futuro de Jorge Sharp como Alcalde de Valparaíso

Todo hacía presagiar que este martes 14 de marzo se conocería el veredicto del Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso respecto a la solicitud de destitución del alcalde Jorge Sharp Fajardo, acusado por concejales del periodo 2016-2021 por notable abandono de deberes e infracción grave al principio de probidad administrativa. No obstante, los ministros dijeron otra cosa y postergaron revelar su decisión.

El último movimiento de esta causa que revisa la justicia electoral se dio el pasado 31 de enero de 2023, cuando acordaron que el caso quedara "en estudio" por un periodo de 30 días hábiles, plazo que justamente se cumplió este martes 14 de marzo. A raíz de esta situación, el mundo político local esperaba que el pronunciamiento del TER de Valparaíso se materializara y se conociera el futuro del jefe comunal porteño.

Minutos antes de las 16:00 horas, el TER comunicó a través de un documento firmado por su presidente titular, el ministro Max Antonio Cancino; y los abogados miembros, Felipe Caballero y Hugo Fuenzalida, que "rija el estado de acuerdo".

Una fuente de Puranoticia.cl, con experiencia en este tipo de causas, explicó que en palabras simples esto significa que se mantiene la incógnita en torno a la solicitud que busca el cese de funciones de Jorge Sharp: "La causa está en acuerdo y, por tanto, eso quiere decir que los ministros están estudiando el fallo o que está en redacción, pero todavía está pendiente".

"Como son muchos cargos, que es lo que pasa en estos juicios, la redacción es lenta. Las causas a veces están en acuerdo varios meses. Si dice que 'rige el estado de acuerdo' quiere decir que el acuerdo está de antes. Entonces hay un plazo establecido, pero no es un plazo fatal, porque hasta que no esté redactado, no sale el fallo", añadió.

LA CAUSA

Cabe recordar que la reclamación fue presentada en noviembre de 2020 por los concejales Carlos Bannen (UDI), Marcelo Barraza (DC), Luis Soto (UDI), Daniel Morales (Ind.), Eugenio Trincado (DC) y Ruth Cáceres (RN); a los que en 2021 se sumaron tres reemplazantes: Marina Huerta (DC), Pedro Solis (UDI), Jaime Bahamondes (UDI); y dos nuevos: Iván Vuskovic (Ind. ex PC) y Yuri Zúñiga (Ind. ex PS).

Los ediles denuncian que Sharp "ha cometido diversas acciones y omisiones irregulares e infracciones a la legislación vigente", motivo por el que solicitan su destitución como Alcalde de Valparaíso y, con ello, la inhabilidad para ejercer cargo u oficio público por el término de cinco años.

Entre los cargos presentados ante el TER de Valparaíso, están el supuesto superávit en la contratación de funcionarios, irregularidades en contratos de arriendo, la omisión de deberes en la fiscalización del comercio ambulante, la contratación de Santiago Aguilar (organizador del festival Mil Tambores) como asesor, la explotación de trabajo infantil en liceos de la comuna, concursos, acoso laboral y sexual, además de maltrato.

A ello se suma el Informe Final Nº 273 de la Contraloría General de la República, el cual entregaba las conclusiones respecto a una auditoría realizada en la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), que estableció que tanto en el liceo Técnico de Valparaíso como en el liceo María Luisa Bombal se desarrollaron actividades comerciales distintas a las pedagógicas, por las que recibieron $490 millones.

ESPERAN SANCIÓN

Frente a lo expuesto por el Tribunal Electoral Regional, Iván Vuskovic, uno de los ex concejales que presentó la acusación contra Sharp, sostuvo en conversación con Puranoticia.cl que "todavía no hay resolución. Me parece terrible porque hay que seguir esperando. Ojalá que haya alguna sanción contra el Alcalde".

Por su parte, Marcelo Barraza, otro de los ediles firmantes de la solicitud de remoción, planteó que "si hay más tiempo, eso quiere decir que la determinación que tomen debe ser una sanción ejemplar que, de alguna manera, deje al descubierto este tipo de administración", y añadió que "independiente de lo que pueda decir el TER, nosotros queremos dejar un precedente respecto a estos movimientos que se toman los municipios y los usan como conejillos de india para sacarle provecho político-ideológico".

