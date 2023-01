¿Retroceso o más beneficios? Expertos analizan el trazado propuesto para el tren que unirá la región de Valparaíso con Santiago

Diversas reacciones generó el anuncio del trazado que tendrá el esperado proyecto de tren Valparaíso - Santiago, el cual fue dado a conocer este martes por el presidente Gabriel Boric en una actividad realizada en Limache que contó con alcaldes de todas las comunas por donde pasarán las máquinas ferroviarias.

La iniciativa, que tendrá un costo de 1.320 millones de dólares y estaría en funcionamiento el 2030, tardará 90 minutos en conectar la región Metropolitana con la de Valparaíso, utilizando infraestructura existente y conexiones con sistemas de transportes ya en uso como el metro de Valparaíso y el metro de Santiago.

El trazado comenzará en la futura estación intermodal de Quinta Normal, la cual conectará con la Línea 5 del Metro de Santiago. El viaje continúa hacia Batuco y sigue hacia Til Til; hasta ingresar a la región de Valparaíso a través de Llay Llay. Luego, el recorrido continúa hacia La Calera, Limache y finalmente llegar a la estación El Salto, en Viña del Mar, donde se podrá hacer trasbordo hacia Valparaíso en metro.

Como ya se dijo, para el tramo entre Quinta Normal y Limache se utilizará infraestructura que ya existe, además de infraestructura de los servicios suburbanos de La Calera - Limache y Quinta Normal – Batuco. Mientras que para el tramo entre Limache y El Salto se considera un nuevo trazado independiente.

ALCALDES MOLESTOS

El hecho de que Valparaíso no cuente con estaciones nuevas y que sólo se llegue a la comuna utilizando el metro ya existente, molestó el alcalde Jorge Sharp, quien utilizando su cuenta en Twitter señaló que "faltaron 12 kilómetros. El tren anunciado por el gobierno llega a Viña del Mar y no a Valparaíso. Si no se incluye a nuestra ciudad en el diseño final, estaremos frente a una nueva señal del abandono del Estado de Chile a Valparaíso".

Pero la molestia por el anuncio no fue exclusiva de Sharp, sino que también del alcalde de Casablanca, Francisco Riquelme, quien sostuvo que "no estoy de acuerdo con la decisión. Se generó una alta expectativa, pero en definitiva lo propuesto de trazado es casi lo mismo que la desaparecida años atrás. Seguirá siendo más rápido y, quizás en algunos casos, más conveniente viajar por la ruta 68. Hoy toma menos de 1 hora y media unir Santiago con Valparaíso, en días normales".

La explicación del trazado anunciado por el Gobierno, según el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, es que "hay un factor económico, pues al usar la faja ferroviaria que ya existe nos permite llegar a este proyecto con unos 1.320 millones de dólares, la cuarta parte menos de una alternativa más directa como Casablanca y Curacaví, que implica más tiempo de obras y, además, a menos población. Las obras civiles que habría que construir son de otra envergadura".

"ES UN RETROCESO"

Con el objetivo de conocer las distintas miradas frente al tema, Puranoticia.cl conversó con algunos expertos en la materia para saber de primera fuente si el trazado Quinta Normal - Viña del Mar anunciado por La Moneda es la mejor opción.

Iván Poduje, arquitecto PUCV y magíster en Desarrollo Urbano PUC, señaló a Puranoticia.cl que "yo creo que es un trazado que plantea un retroceso respecto a todas las variantes que conocimos antes. Es un trazado antiguo que impide tener un tren de alta velocidad, se da una vuelta muy larga y además no llega a Valparaíso. Por lo tanto yo considero que es una mala opción de trazado".

El también académico aseguró que el trazado correcto era uno "paralelo a la ruta 68, con dos o tres túneles; o la alternativa que propuso un consorcio chino-chileno, que era bajar hacia el sector de Peñaflor y Padre Hurtado, para luego desviarse desde el camino de San Antonio hacia el valle de Casablanca y nuevamente entrar por ese sector, porque entra mucho más directo".

Por ello insistió en que este trazado anunciado por el presidente Boric "es muy largo, es un trazado antiguo e impide la alta velocidad y llegar a Valparaíso".

También expuso que "la versión anterior tenía justamente la posibilidad de llevar carga a San Antonio y Valparaíso. Con esta alternativa se restringe la conectividad con San Antonio y además se restringe la conectividad con Valparaíso porque tiene un trasbordo. Yo creo que es un retroceso en todas las alternativas que hemos visto antes y es lamentable que no llegue a Valparaíso como siempre se prometió".

FACTOR "VOLUMEN DE PASAJEROS"

Pese a que se mostró cauto frente al anuncio, el ex seremi de Transportes de Valparaíso durante el Gobierno de Piñera, José Emilio Guzmán, manifestó a Puranoticia.cl que "el trazado debiera ir por donde tengamos mayor volumen de pasajeros, que es lo importante. Yo creo que se pensó en eso. Por la ruta 68 tendríamos Casablanca, Curacaví y no hay más; por Til Til tenemos muchas más comunidades que pueden ser beneficiadas. Por ese lado, el trazado es positivo en términos de que un mayor número de personas tiene posibilidades de acceder al tren".

Pese a que la ex autoridad reconoció que "todos pensaban que el trazado iba a ser de Valparaíso directo a Santiago", sostuvo que primero hay que analizar una serie de estudios y cuáles son las condiciones de volumen de pasajeros que el Gobierno está determinando para este proyecto, "pero yo pienso que va por ahí el primer análisis, sobre el mayor número de comunidades beneficiadas y número de pasajeros".

A raíz de la sentida solicitud de los habitantes del valle del Aconcagua respecto a que se reinstaure el antiguo tren andino, el ex Seremi de Transportes señaló que "sería ideal recuperar el tren en el Aconcagua. Yo creo que sería una súper buena medida de conectividad que pudiéramos tener y también ahí va a haber que revisar la cantidad de pasajeros que se pudieran movilizar entre Los Andes, Santiago y Valparaíso".

LOS OTROS ASPECTOS

Desde una mirada más académica, el profesor de la escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la PUCV, Sebastián Seriani, comentó que "el tren es un medio sustentable. Puede mover carga y pasajeros. Tiene baja accidentabilidad. Es rápido. Es un complemento al sistema de transporte existente, al considerar estaciones intermodales y presenta diferentes desafíos".

Al respecto, el profesional mencionó que "hay que considerar aspectos ambientales, económicos y sociales. En ese sentido, pocas rutas son viables y por eso destacamos la nueva conexión que tendrá Valparaíso con Santiago, que conectará Santiago por Batuco, Til Til, Llay Llay y todo el interior del Gran Valparaíso, siendo importantes ciudades con alta población".

También explicó que "nuevos métodos constructivos permitirán optimizar recursos. Necesitamos profesionales capaces no sólo de mirar la parte constructiva o la de flujo de transportes, sino también el territorio. Y al mismo tiempo, resguardar la seguridad y por cierto, mejorar la calidad de servicio de este sistema. Esperamos que esta noticia sea muy fructífera. Permita generar desarrollo inmobiliario y permita mejorar también la calidad de vida de la región".

"METROTRÉN SUBURBANO"

En declaraciones a medios nacionales, Louis de Grange, director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la U. Diego Portales, aseguró que se trata de "un muy buen proyecto" porque incluye a ciudades que actualmente tienen mala conectividad.

Sin embargo, planteó que "no es un proyecto Valparaíso - Santiago propiamente tal, sino es más parecido a un metrotrén suburbano. Es más parecido a un Santiago - Nos, a un Santiago - Melipilla, porque el tren conecta Quinta Normal con Viña del Mar, para después subirte al Merval y seguir hasta Valparaíso. Es decir, es un tren Santiago - Viña del Mar, pero que pasa por comunas muy importantes y con mala conectividad como Batuco, Til Til, Llay Llay y La Calera".

Es por eso que destacó que los principales beneficiados con la iniciativa son los vecinos de estas últimas comunas y no quienes viven en las zonas más habitadas como Valparaíso o Viña del Mar: "El proyecto atiende a otro sector. Para la gente de Valparaíso va a seguir siendo más conveniente usar el bus, por tema de tiempos de viaje", dijo De Grange, ex presidente del directorio del Metro de Santiago.

En cuanto a los tiempos, el ingeniero civil explicó que el viaje entre Quinta Normal y Viña del Mar será de 90 minutos, lo que se suma a los 30 minutos del recorrido El Salto - Puerto en el metro de Valparaíso. "En tiempo de viaje es un poco más largo y con trasbordo. Además, los buses tienen una frecuencia cada seis minutos, y este tren va a tener una frecuencia mucho menor, por lo tanto para viajar entre Santiago y Valparaíso, creo que es poco competitivo frente al bus, pero a nivel suburbano, a nivel de comunas intermedias, es un proyecto tremendamente atractivo".

