Restablecen contacto con helicóptero de la FACh extraviado en sector de Campos de Hielo Sur

El alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, confirmó que se restableció contacto con una aeronave MH-60M Black Hawk, de dotación del Grupo de Aviación N°9 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), con la cual se había perdido comunicación en el sector del refugio Eduardo García Soto, ubicado en Campos de Hielo Sur, región de Aysén.

La autoridad comunal dio a conocer que los cuatro ocupantes se encontrarían en buenas condiciones y la pérdida de contacto se debió al mal tiempo.

“Acabo de hablar con el delegado presidencial provincial de Chile Chico y me dice que aterrizaron en Campos de Hielo Sur por problemas meteorológicos”, señaló a Mega.

Durante la tarde de este jueves, la FACh emitió un comunicado oficial donde informó que se había perdido contacto elhelicóptero que había despegado desde el aeródromo de Villa O’Higgins con destino a Campos de Hielo Sur, llevando a bordo cuatro tripulantes.

Tras la pérdida de comunicación, la institución activó el Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo (SAR), disponiendo de inmediato la búsqueda de la aeronave mediante un operativo que incluye helicópteros, aviones y efectivos Parasar de la FACh.

(Imagen referencial: FACh)

PURANOTICIA