Helicóptero de la FACh con cuatro tripulantes se encuentra desaparecido en sector de Campos de Hielo Sur

Helicóptero de la FACh con cuatro tripulantes se encuentra desaparecido en sector de Campos de Hielo Sur

Debido a este hecho, la institución activó un plan de búsqueda y rastreo de la zona para lograr ubicar la aeronave.

Helicóptero de la FACh con cuatro tripulantes se encuentra desaparecido en sector de Campos de Hielo Sur
Jueves 16 de octubre de 2025 20:43
La Fuerza Aérea de Chile (FACh) confirmó la desaparición de un helicóptero institucional que desarrollaba labores en la región de Aysén.

A través de un comunicado, informaron que “se perdió contacto en el sector refugio Eduardo García Soto, ubicado en Campos de Hielo Sur, Región de Aysén, con una aeronave institucional MH-60M Black Hawk, de dotación del Grupo de Aviación N°9”.

“La aeronave despegó desde el aeródromo de Villa O’Higgins, con destino a Campos de Hielo Sur, llevando a bordo cuatro tripulantes”, agregaron.

Debido a este hecho, la institución activó un plan de búsqueda y rastreo de la zona para lograr ubicar la aeronave.

“Posterior a la pérdida de contacto, se activó el SAR, disponiéndose de inmediato la búsqueda de la aeronave por parte de un equipo de rescate compuesto por helicópteros, aviones y efectivos PARASAR institucionales”, consignó.

(Imagen referencial: Info Defensa)

