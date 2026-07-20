Rescatan a bomberos y civiles atrapados por crecida repentina del río Elqui en La Serena

Un dramático rescate se registró en la madrugada de este lunes en el sector de El Hinojal, comuna de La Serena, mientras cinco bomberos y varios civiles estaban siendo arrastrados por las aguas del río Elqui, tras una crecida repentina por las intensas lluvias y en medio de la oscuridad total.

Los voluntarios habían concurrido en rescate de cinco adultos y un lactante, pero todos quedaron atrapados por la crecida de las aguas e, incluso, con riesgo de ser arrastrados por el torrente. En esas circunstancias, los rescatistas se convirtieron en rescatados.

Todos los afectados por la crecida debieron permanecer durante horas en los techos de las casas y, en el caso de los bomberos, en el carro de rescate. Personal del Ejército, de Bomberos y otros civiles llegaron con maquinaria pesada para rescatarlos a todos.

Posteriormente, los rescatados fueron recibidos por equipos de la Municipalidad de La Serena y trasladados hasta un centro asistencial por hipotermia. Todos se recuperaron satisfactoriamente, aunque debieron lamentar pérdidas materiales.

"El Ejército de Chile continuará con personal y medios disponibles mientras las condiciones lo requieran, con el propósito de proteger a las comunidades, entregar apoyo oportuno y brindar tranquilidad a las familias afectadas por la emergencia climática", señaló en un comunicado.

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