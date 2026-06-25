Renuncia seremi de Agricultura de Arica y Parinacota y surgen antecedentes sobre examen de drogas

El seremi de Agricultura de Arica y Parinacota, Jorge Heiden Campbell, presentó este jueves su renuncia al cargo, convirtiéndose en la salida número 23 de una autoridad regional bajo la administración del presidente José Antonio Kast.

Inicialmente, el ahora exseremi comunicó a los funcionarios de la repartición que su decisión obedecía a una oportunidad laboral en el extranjero.

A través de un mensaje dirigido al equipo de la secretaría regional ministerial, Heiden señaló:

"Contarles que hoy presenté mi renuncia, por una oferta laboral en EEUU, solo agradecerles el haber trabajado con ustedes, son un buen grupo de profesionales y buenas personas, éxito en todo y un gran abrazo".

Sin embargo, posteriormente surgieron antecedentes que vinculan la salida de la exautoridad a un examen de control de sustancias al que fue sometido.

Según información conocida durante las últimas horas, la situación fue informada al Gobierno, lo que derivó en una revisión de los antecedentes por parte del Ministerio de Agricultura.

De acuerdo con esos antecedentes, la cartera comunicó el resultado del examen al presidente de la República, quien resolvió la salida de Heiden de sus funciones.

El caso también podría derivar en evaluaciones administrativas o legales adicionales.

Esto, debido a que las autoridades que asumen cargos públicos deben suscribir declaraciones juradas y otros documentos exigidos por la normativa vigente al momento de ingresar a la administración del Estado.

En ese contexto, el Gobierno estaría analizando los antecedentes disponibles para determinar si existen eventuales irregularidades asociadas al proceso.

La renuncia de Heiden se suma a otras salidas registradas en distintas regiones del país durante los últimos meses. Entre los cambios más recientes figura la salida del exseremi de Salud de la región de Ñuble, Jorge Carrillo.

PURANOTICIA