Refuerzan protección de casas del cerro Cordillera de Valparaíso ante posibles incendios forestales

Con el propósito de proteger a alrededor de 50 casas frente a posibles incendios forestales, brigadistas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), funcionarios de la Municipalidad de Valparaíso y residentes construyeron, aproximadamente, 200 metros lineales de cortafuegos en una de las quebradas del sector Chaparro Alto del cerro Cordillera.

Así lo informó el jefe regional del Departamento de Protección contra Incendios Forestales de Conaf, Patricio Balladares, quien explicó que “esto nos permite reducir la carga de combustible y mitigar el daño que puedan sufrir las viviendas o enseres de las personas producto de incendios forestales”.

En la misma línea, el encargado del Departamento de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Valparaíso, Ubaldo González, manifestó que “poder realizar este tipo de trabajo en mancomunión con instituciones como Conaf nos permite darle tranquilidad a vecinos que justamente fueron afectados por un incidente este año en el mes de marzo”.

Jornadas educativas

La intervención se enmarca en un ciclo de jornadas educativas sobre manejo preventivo de la vegetación que está impulsando Conaf en zonas de interfaz urbano-forestal de la región de Valparaíso, a objeto de concientizar a las comunidades locales sobre los riesgos inherentes a los territorios y las medidas que deberían implementar para evitar la ocurrencia y disminuir el daño de siniestros.

Al respecto, el jefe regional de la Sección de Prevención de Incendios Forestales de Conaf, Daniel Ariz, subrayó que “todo el pastizal en un momento dado se va a secar, va a quedar susceptible a la ignición ante cualquier chispa o llama que pueda originarse por cualquier motivo. Si no está eso, obviamente que no se va a ver afectada la infraestructura, no se va a ver afectada la casa, ni menos la vida de las personas que ahí habitan”.

Añadió que “ese es el llamado, esa es la intención, por eso es que aquí (Chaparro Alto, cerro Cordillera) vinieron pobladores y vieron cómo se hace esto, para que se siga haciendo casa por casa esta limpieza. De modo que, si hay un incendio, se pueda mitigar lo más que se pueda el avance de las llamas”.

Finalmente, la vecina del sector de Chaparro Alto, Rosa Álvarez, quien resultó damnificada tras el incendio forestal ocurrido el 13 de marzo pasado, hizo un llamado a la comunidad “a mantener su entorno limpio y libre de pasto, las quebradas sobre todo”.

Cabe consignar que en la campaña de prevención de incendios forestales también participó personal de la Unidad de Gestión de Emergencias y Catástrofes de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y la Sección Forestal y Ecológica (OS-5) de Carabineros.

PURANOTICIA