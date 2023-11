Refuerzan medidas de seguridad tras actos vandálicos que afectaron a trenes en sector Valencia de Quilpué

Tres eventos vandálicos han afectado a trenes en el sector Valencia de Quilpué esta semana, provocando un aumento en el tiempo de detención establecido y generaron que los trenes deban ser retirados de circulación para su limpieza y reparación.

Desde EFE Valparaíso informaron que estos hechos se dan en un contexto de operación especial -por las obras de construcción de Estación Valencia- y generan un daño enorme al funcionamiento del servicio, perjudicando a los pasajeros.

“Repudiamos estos actos de vandalismo provocados por personas indolentes a las que no les importa perjudicar a la comunidad. Estos ataques a los trenes son tremendamente graves en el contexto de operación especial que estamos llevando a cabo por la construcción de la Estación Valencia, porque el retraso que ocasionan repercute en todos los trenes en circulación, afectando a nuestros usuarios”, manifestó la gerente de Pasajeros, María Alicia Sánchez.

Con el fin de frenar estos actos vandálicos, la empresa ha reforzado las rondas preventivas en la zona y la coordinación con las autoridades competentes en materia de seguridad pública.

Al respecto, el Delegado Presidencial Provincial, Fidel Cueto, informó que se están incrementando las tareas de orden y seguridad en el sector. “Respecto al vandalismo y grafiti que afectó a metro en el sector Valencia, podemos decir que estamos reforzando los patrullajes en ese sector. Estamos trabajando en coordinación con EFE para poder obtener un mejor resultado en los patrullajes, estamos en contacto con la gente de guardia, para poder ir subsanando este tema. No entendemos por qué puede ocurrir esto, no existe ningún conflicto respecto a lo que se está haciendo, por el contrario, es un beneficio para toda la comunidad, por lo tanto, no nos explicamos el motivo de estos actos de vandalismo. Esperamos que vayan disminuyendo en la medida que estamos incrementando las tare as de orden y seguridad”.

En este sentido, desde la empresa ferroviaria indicaron el refuerzo en las medidas de seguridad permitió frustrar un nuevo evento de grafitado, incautándose las pinturas y materiales. En esta línea, los equipos de vigilancia seguirán trabajando colaborativamente con Carabineros para prevenir, intervenir y detener a los responsables.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA