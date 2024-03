Recursos para la reconstrucción tras incendios en la V Región complican al Ejecutivo: "Le va a doler a este Gobierno y al que viene después"

El Gobierno, a través de la jefa de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez; y el ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes, dieron cuenta ante la Comisión de Vivienda del Senado de importantes aspectos relacionados a la reconstrucción de la zona afectada por el megaincendio que consumió varios sectores de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana durante los días 2 y 3 de febrero.

En ese sentido, lo más relevante fue lo afirmado por quien está a cargo de velar por la eficiente asignación y uso de los recursos públicos, quien señaló que "ante este tamaño de reconstrucción que estamos pensando hacer, vamos a tener que buscar fuentes adicionales de financiamiento para precaver que no afecte el plan de emergencia habitacional y los programas regulares ya discutidos en la Ley de Presupuestos".

Y es que la funcionaria que secunda al ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que producto de las dos inundaciones registradas a mediados de 2023 en la zona centro-sur y al megaincendio del verano en la región de Valparaíso, la cartera gastó recursos importantes del año pasado, incluido un gasto de arrastre hasta el 2026.

Esta situación fue abordada por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien confesó ante los legisladores que "hay un gran problema con esta reconstrucción: las elecciones", agregando que "si no tenemos un diálogo con todos los sectores, no cuesta nada instrumentalizar disconformidades (...) ojalá los candidatos, sobre todo a nivel municipal, se sientan parte de este proceso y no que se aprovechen de él. Esto le va a doler a este Gobierno y al que viene después, entonces no sobrepoliticemos porque pueden generarse distorsiones bastante grandes".

Luego, se dieron cifras acerca del daño ocasionado por el fuego en la región de Valparaíso: fueron 3.077 las viviendas totalmente destruidas en sectores consolidados y 1.475 casas afectadas en sectores de campamentos. A estos números se suman otros 450 inmuebles que deberán ser reparados en el plan gubernamental.

"Tenemos la mejor disposición de trabajar con todos los entes privados y sabemos que esta es una reconstrucción público-privada. Es imposible pensar que esto se hace solo con el Estado (...) Estamos evaluando cinco predios para construir en otros lugares y sacar a la gente que estaba en las zonas de riesgo, la idea es erradicarlos y no vuelvan a zonas críticas", agregó el jefe del Minvu ante los senadores.

Por último, la senadora por la región de Valparaíso, Isabel Allende (PS), planteó ante el Ejecutivo que "teníamos una meta de 260 mil viviendas para bajar el déficit habitacional. Si no construimos por la vía regular esas viviendas, van a seguir aumentado los campamentos. Necesitamos avanzar en el plan de emergencia habitacional, que no se lo afecte, pero a la vez hacer la reconstrucción".

