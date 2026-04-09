Rector de la U. Austral anuncia investigación tras agresión a ministra Lincolao

Una profunda reprobación manifestó Egon Montecinos, máxima autoridad de la Universidad Austral de Chile, frente al ataque del que fue víctima la titular de Ciencia, Ximena Lincolao, al interior del recinto de educación superior. Para esclarecer el nivel de involucramiento de los alumnos en el incidente, el rector adelantó que durante la jornada de este jueves se abrirá una indagatoria interna. Quienes resulten culpables podrían enfrentar castigos que parten en una simple amonestación y llegan hasta la expulsión definitiva.

Durante una conversación sostenida con Radio Cooperativa, el académico evidenció su profunda molestia por los hechos. “Siento mucha rabia y vergüenza por lo que pasó. Estoy muy afectado por lo que esto que pasó a la ministra de Ciencia que es una persona con una notable disposición para dialogar. Su visita se empañó con una agresión irracional que no es propia de la historia de la Universidad Austral de Chile”, declaró textualmente.

Frente al comunicado emitido por el Centro de Alumnos, donde se intentó asociar la agresión a las decisiones políticas del Gobierno, la autoridad universitaria fue tajante en su rechazo. Al respecto, aseveró: “No comparto la declaración de los estudiantes. Nadie se merece eso en ningún momento de nuestra historia política. La democracia tiene canales para viabilizar las diferencias. No puedo compartir eso, no puedo estar del lado de la justificación de este acto”.

El nivel de hostilidad exhibido por los manifestantes bloqueó cualquier salida pacífica, pese a los intentos previos. Según detalló el propio Montecinos, “la ministra se reunió con tres voceras. Se gestionó que se pudiera retirar como llegó, en un espacio de diálogo académico”.

En cuanto a los resguardos adoptados durante la visita, el directivo aclaró las limitaciones de su institución. “Somos una universidad y dispusimos de todo el personal de seguridad de que se dispone para este tipo de eventos, que son los guardias de la universidad. Como universidad yo no puedo disponer de escolta de la ministra ni de policía; yo soy rector de la universidad”, argumentó.

Los rumores que apuntaban a una supuesta prohibición para que Carabineros accediera al campus fueron categóricamente descartados por el rector. “Desmiento que se negara el ingreso de Carabineros. Nadie me llamó. Ni el general ni nadie de Carabineros. Estuve dialogando con los estudiantes, con la ministra. No recibí un llamado de Carabineros para entrar. Queríamos resolver esto de la forma académica. La ministra también quería eso. Es una persona tan noble que se disculpó por el problema que nos generó y le dije que no tenía que disculparse”, enfatizó.

Sobre los próximos pasos en materia disciplinaria y judicial, la máxima autoridad del plantel garantizó total cooperación. “Vamos a aplicar el reglamento de deberes y derechos de la universidad y vamos a colaborar con la investigación de la Fiscalía. El reglamento establece que se puede ir desde amonestación, suspensión y hasta la expulsión. Pero primero debemos iniciar la investigación ahora”, puntualizó. Finalmente, hizo hincapié en una variable que dejaría a ciertos involucrados fuera de las sanciones académicas, advirtiendo que “pudo haber gente que no era de la universidad”.

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