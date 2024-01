Reconducen aguas del río Aconcagua para facilitar labores de búsqueda de Michelle Silva en sector apuntado por el autor confeso

Conmocionada se encuentra la comunidad de San Felipe y de todo el Valle del Aconcagua a raíz de la desaparición de Michelle Silva Gutiérrez, joven de 20 años de la cual se le perdió todo rastro la madrugada del sábado 6 de enero.

Cabe recordar que la joven fue a una fiesta con amigos, de la cual se retiró a las 3:00 horas utilizando un automóvil solicitado por una App móvil. Dicho vehículo la dejó en el centro, desde donde se habría dirigido hasta el sector de Los Molles, según quedó establecido en la aplicación de rastreo que compartía con su familia.

Fue precisamente en este lugar donde se pierde absolutamente todo el rastro de la joven de 20 años, a eso de las 5:00 horas de aquel sábado 6 de enero.

Si bien, su madre reconoció que en oportunidades no llegaba a la casa después de salir de noche, en primera instancia no le pareció extraño. No obstante, al advertir que los mensajes que le comenzó a enviar no le llegaban, ahí la situación cambió.

Así fue como realizó un desesperado llamado a través de las redes sociales, para que se entregara información respecto al paradero de la joven; esto, junto con presentar ante Carabineros de San Felipe una denuncia por presunta desgracia. Cabe hacer presente que la denuncia se efectuó el domingo 7 de enero, sin embargo, el Ministerio Público recién derivó el caso el jueves 11 a la PDI, que dio inicio al operativo de búsqueda.

Fue en medio de todo este contexto que el sábado 20 de enero, en horas de la mañana, un sujeto identificado como Claudio Figueroa Figueroa llega hasta el cuartel de la PDI para confesar que él había asesinado a Michelle Silva y que podría llevar a los detectives al lugar exacto donde se deshizo del cuerpo de la joven de 20 años.

"Se presentó ante la Fiscalía de San Felipe el imputado respecto de quien la Fiscalía mantenía las sospechas de una eventual participación en la muerte de Michelle Silva: Claudio Figueroa Figueroa se presentó reconociendo y confesando su participación en la muerte de Michelle Silva”, informó el fiscal Eduardo Fajardo.

Luego, los equipos investigativos se dirigieron junto al imputado al río Aconcagua, lugar donde aseguró que había cometido el crimen y arrojado el cuerpo. No obstante, durante el fin de semana la corriente era tal que hacía imposible realizar labores de búsqueda. Así es como se inició un trabajo para reconducir las aguas y reducir el caudal.

El fiscal Fajardo indicó que "durante el fin de semana se gestionaron las diligencias para realizar un desvío del curso del río, con el objetivo de reducir el caudal y facilitar las labores de búsqueda llevadas a cabo por la PDI y Bomberos".

Así es como este lunes 22 de enero se intensificaron las labores de búsqueda en el sector mencionado del río Aconcagua, donde 120 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de San Felipe, detectives de la PDI y otros equipos de emergencia, comenzaron el operativo para dar con el paradero del cuerpo sin vida de la joven de 20 años.

El delegado presidencial provincial de San Felipe, Daniel Muñoz Pereira, explicó que "desde el sábado se han realizado coordinaciones para disponer de maquinaria, de la Dirección de Vialidad, para trabajar en el río Aconcagua y realizar obras de reconducción parcial para disminuir el caudal en el punto exacto de búsqueda".

Cabe recordar que el caso está siendo investigado como un presunto femicidio, categorización que se aplica no por haber sido pareja o pareja víctima con victimario, sino que se evalúan razones de género detrás de este brutal crimen.

De todas maneras, y a pesar de la confesión de Claudio Figueroa, el cuerpo de Michelle Silva aún no ha sido encontrado, lo cual resulta crucial para las pericias que determinarán las causas exactas que le provocaron su muerte, además de poder determinar si además de su asesinato hay otros delitos asociados.

Vale hacer presente que la detención del único imputado en esta causa se amplió hasta el miércoles 24 de enero para recopilar mayores antecedentes respecto a la formalización de cargos en el Juzgado de Garantía de San Felipe, donde el fiscal de la causa adelantó que se entregarán los antecedentes con los que se cuentan.

PURANOTICIA