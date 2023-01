Rechazan amparo presentado por comuneros que acusaron "excesos" en allanamiento de Gendarmería en Temuco

El Tribunal de Garantía de Temuco rechazó este martes un recurso de amparo presentado en contra de Gendarmería por ocho comuneros mapuche del Centro de Cumplimiento Penitenciario de esa ciudad, luego de que personal de la institución realizara un allanamiento sorpresa, en el que, de acuerdo al relato de los recurrentes, los efectivos incurrieron en "excesos" al romper sus artículos personales en un procedimiento en el cual, además, se habrían perdido algunas pertenencias de los internos.

Pese a esto, el juez Alfredo Cox estimó que los allanamientos son parte de las atribuciones que tiene Gendarmería, y que también por haberse encontrado elementos prohibidos en el procedimiento, "no es un tema que debe ser analizado a través de la cautelar de amparo de garantías", manifestó el magistrado.

El hecho originado en horas de la mañana del día 29 de diciembre pasado, tuvo lugar cuando Gendarmería realizó un operativo de búsqueda de elementos prohibidos. Por ende, un grupo de gendarmes ingresó sin previo aviso al módulo 1 y dormitorio 1 de comuneros indígenas y, a partir del relato de los internos, en su accionar destruyeron muebles, máquinas de afeitar, lentes ópticos, alimentos y medicina tradicional, además de denunciar la pérdida de dinero en efectivo y una lámina de plata para la realización de joyería artesanal.

El abogado defensor penal mapuche Humberto Serri, hizo hincapié en la necesidad de respetar la dignidad de las personas aunque estén privadas de libertad, tomando en consideración el derecho internacional, el cual, afirma, debe ser respetado también al momento de realizar un procedimiento de allanamiento.

"En definitiva su señoría, una serie de excesos en la forma de desarrollar un allanamiento", apuntó el abogado Serri, quien solicitó que el tribunal revisara las fotografías que muestran el estado en que quedó el módulo allanado y que se acogiera el amparo, ya que, aunque no se discute la realización del allanamiento, "es totalmente desproporcionado y atentatorio contra los derechos fundamentales de nuestros defendidos".

Entre los comuneros que presentaron el recurso se encuentran los hermanos Matías Ancalaf Prado y Heriberto Ancalaf Prado, ambos acusados por la muerte del sargento Francisco Benavides en una emboscada el 24 de mayo de 2021, el primero además por abuso sexual. Asimismo, se incluye a Luís Kalfulikán Tranamil Nahuel, acusado por la muerte del cabo Eugenio Naín, hecho ocurrido en Padre las Casas.

La defensa de Gendarmería, por otro lado, presentó dos registros de cámaras GoPro adosadas a los cascos de los funcionarios, dando cuenta al tribunal que en el allanamiento fueron encontrados seis cargadores, cinco aparatos de telefonía celular y una balanza, entre otras especies. Además de denunciar agresiones verbales y amenazas a los funcionarios.

El juez Cox señaló en su fallo que "la existencia del allanamiento y el resultado del mismo, lo que dice relación con el hallazgo de elementos prohibidos, no resulta cuestionable a juicio de este tribunal y por lo tanto, no es un tema que debe ser analizado a través de la cautelar de amparo de garantías. Más si no ha sido cuestionado el hallazgo de elementos prohibidos en el módulo que era ocupado por los comuneros".

Añadió también el magistrado que "lo único que se debe ser analizado, al contenido del amparo deducido, es que resulta atribuible a Gendarmería de Chile esta conducta de lanzar al piso en este allanamiento comida y remedios propio de la cosmovisión de los comuneros que moran en dicho modelo y de manera consecuente establecer que esa conducta genera una vulneración de derechos y garantías que debe ser amparado por este tribunal, el día de hoy".

De forma paralela a este proceso, Gendarmería abrió una investigación contra los comuneros por los elementos prohibidos hallados en el módulo, y que por este hecho podrían ser sancionados con el régimen de visitas.

(Imagen: Araucanía Diario)

