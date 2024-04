¿Rebaja de parlamentarios? Diputados de Valparaíso no lo ven como una solución

Con miradas divididas, pero pensando en que no solucionará los grandes problemas que tiene el país están varios de los diputados de la región de Valparaíso respecto de la opción de rebajar el número de parlamentarios en el Congreso. Hay quienes reconocen el descontento de la ciudadanía y hacen un mea culpa, otros dicen que complicaría la representatividad y fiscalización hacia el Poder Ejecutivo, y hay quienes culpan al sector opuesto por no estar abiertos al diálogo de esta alternativa.

Es que de acuerdo a la última encuesta Plaza Pública Cadem, un 83% de los chilenos está de acuerdo con reducir el número de parlamentarios de 155 a 138, frente a un 14% que no apoya la idea.

Sobre esto, la diputada PPD Carolina Marzán dijo encontrarle “toda la razón a las personas con esta demanda”, pues reconoce que “hay un descontento generalizado, ya que ven a parlamentarios y parlamentarias no dando respuesta a sus necesidades. El Congreso muchas veces se transforma en ‘ring’ de puntos políticos, en vez de estar peleando las demandas por las que fuimos escogidos”.

Sin embargo, estima que “disminuir la cantidad de diputadas y diputados no soluciona el problema de fondo, porque acá hay una responsabilidad compartida, quienes estamos hoy en el Congreso fuimos escogidos democráticamente por la comunidad, por lo tanto también es obligación estar fiscalizando nuestras acciones e ingresar al sitio www.camara.cl”.

En ese sentido, llamó a la ciudadanía a “informarse, a ver cómo vota cada diputado y diputada, qué fiscalizaciones levantamos y que nos exijan estar siempre informando por los distintos medios acerca de las gestiones que estamos realizando”.

Tomás de Rementería, diputado socialista, no está de acuerdo. Considera que “es una medida cortoplacista”, pues recuerda que “cuando esto ha pasado, se distorsionan las mayorías, hay medidas autoritarias y se reduce el poder del Parlamento cuando lo que necesitamos es tener un sistema de control sobre el Ejecutivo que lo facilita un Parlamento más amplio”.

Y, si bien es cierto, el diputado Luis Sánchez señaló que “desde la bancada Republicana hemos impulsado siempre la necesidad de reducir el número de parlamentarios, cosa que incluso se propuso en el pasado Consejo Constitucional. Este experimento que viene desde que se eliminó el Binominal ha sido un completo fracaso y eso hay que abordarlo oportunamente”, manifestó su preocupación en que “esta discusión no se use como excusa para reabrir un debate constitucional que la ciudadanía ya cerró. En ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos y no caer en los gustitos que quieren darse algunos, de volver a un debate ya cerrado”.

“EL FA Y EL PC RECHAZAN DISMINUCIÓN”

Andrés Longton, diputado RN, afirmó que “el aumento de parlamentarios no ha repercutido en mejorar la calidad de la labor legislativa, de fiscalización y representación, sino todo lo contrario, aumentando la polarización y la dificultad de alcanzar acuerdos, presos de las minorías. Es más, me atrevería a decir que el redistritaje ha traído consigo mayor lejanía con la ciudadanía, principalmente por el crecimiento de los distritos producto de la reforma que cambió el sistema político”.

En base a lo anterior, recordó que como sector han impulsado una disminución de parlamentarios, pero advirtió que aquello “ha sido rechazado sistemáticamente principalmente por el Frente Amplio y el Partido Comunista".

PURANOTICIA