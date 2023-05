Realizan reconstitución de escena por homicidio del carabinero Carlos Retamal en sector Malvilla de San Antonio

Con carácter reservado se realizó este jueves la reconstitución de escena del homicidio del suboficial mayor de Carabineros Carlos Retamal, asesinado el 9 de octubre del año 2022 durante una fiscalización por carreras clandestinas en el sector de Malvilla, en la comuna de San Antonio.

El imputado como autor material del crimen es Jeremy Rodríguez Carvallo, chileno de 24 años que presuntamente golpeó con un fierro al uniformado en medio del procedimiento, generándole un traumatismo encefalocraneano grave con fractura maxilar que lo mantuvo hospitalizado hasta su muerte.

Rodríguez Carvallo fue detenido a los pocos días del crimen y permanece en prisión preventiva, debiendo ser custodiado por personal de Traslado de Alto Riesgo (TAR) de Gendarmería para la reconstitución.

El procedimiento estuvo a cargo del fiscal Osvaldo Ossandón y contó con la asistencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros, abogados querellantes y la Defensoría Penal Pública.

Quien no pudo ir a la diligencia fue Evelyn Decurgez, viuda del uniformado, quien criticó en Meganoticias que "no hay ninguna persona que dé la cara y que diga realmente esto es lo que sucede, el motivo por el que están negando, aunque sea una manera lejana, de poder estar viendo lo que sucedió como familia".

Aseguró que "nunca ha sido la intención de agredir al imputado y criticó que "la escena no está fijada tal cual como corresponde, porque si vemos videos donde fue el inicio del procedimiento de Carlos había un camión blanco, que hoy día no está. Me llama la atención cómo se puede realizar los sitios de suceso de esa manera".

Recordemos que el caso motivó a un grupo de parlamentarios a ingresar un proyecto que establezca una suerte de "legítima defensa privilegiada" para las policías en los procesos penales donde hayan tenido que usar sus armas de servicio.

Dicha moción se unió con otra iniciativa y terminó siendo promulgada como la conocida Ley Naín-Retamal.

Ya promulgada, la normativa establece que "se entenderá que concurre el uso racional del medio empleado si, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo de orden público y seguridad pública interior, repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa".

(Imagen: Fiscalía de San Antonio)

