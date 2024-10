Ranking posiciona a Francisco Chahuán como el Senador con más proyectos de ley presentados los últimos seis años en el país

En medio de un clima electoral intenso, con elecciones para alcaldes, concejales gobernadores y consejeros regionales a la vuelta de la esquina, el resto de la actividad política pareciera estar detenida en el tiempo- salvo las últimas acusaciones constitucionales-, en espera de saber qué va a pasar el próximo 26 y 27 de octubre con la balanza política nacional.

De hecho, varios parlamentarios se han tomado tiempo para apoyar a algunos de los candidatos de sus sectores políticos. A nivel nacional se ha visto a la diputada Pamela Jiles apoyando a Pablo Maltés en La Pintana, por ejemplo, entre varios otros, y en la zona a diputados populares como Andrés Longton con Carolina Corti en su candidatura a Alcaldía de Quilpué; Diego Ibáñez ayudando a Camila Nieto en Valparaíso; y Francisco Chahuán, con su apoyo a la candidata a gobernadora por la región de Valparaíso, María José Hoffmann.

¿Significa esto que han dejado de hacer la pega? En Puranoticia.cl analizamos el desempeño de, en este caso, los senadores a nivel nacional en cuanto a los proyectos presentados en base a la información disponible de la Biblioteca del Congreso Nacional.

TAREAS DE LOS PARLAMENTARIOS

La labor parlamentaria tiene diversas funciones, entre las cuales está representar a los territorios por los que se hizo campaña y llevar sus problemas a la agenda legislativa, fiscalizar los otros poderes del Estado y principalmente confeccionar, analizar y aprobar leyes que luego deberán ser aplicadas y acatadas por todos los chilenos.

El Senado, una de las dos Cámaras del Poder Legislativo, está compuesto por 50 representantes de los distintos lugares del país. Sólo en el periodo comprendido entre 2018 y 2024, se han presentado -de acuerdo a la información publicada en la Biblioteca del Congreso Nacional- un total de más de 6 mil mociones para leyes en la Cámara Alta de parte de los senadores. Y de ellos quien más lo ha hecho es el senador Francisco Chahuán, representante de la región de Valparaíso.

El también abogado registra un total de 296 mociones presentadas al Congreso Nacional, siendo el año 2020 cuando más ingresó, con 67. Le siguen la senadora Alejandra Sepúlveda, de la región de O’Higgins, con un total de 258 mociones presentadas en este periodo, y en tercer lugar, el senador Matías Walker, de la región de Coquimbo, con 222.

El último presentado por el senador de la Quinta Región fue el 7 de agosto de este año, proyecto que busca establecer la inscripción automática en el registro de prestadores en la modalidad de libre elección de Fonasa. Un día antes, junto a los senadores Kusanovic, Kuschel, Lagos y Walker ingresaron un proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental, con el objeto de permitir al Consejo de Seguridad Nacional la declaración de infraestructura o proyectos de seguridad nacional.

Los años en que se registraron más ingresos de estas iniciativas fueron el 2019 seguido del 2023. En el caso de Chahuán, fue en 2020, con 67; para Sepúlveda fue el mismo año, con 61; y para Walker fue el 2019, con 41.

En el listado quienes les siguen son los senadores Carmen Gloria Aravena, de la Araucanía, con 212 mociones; Esteban Vásquez, de Antofagasta, con 195; Gustavo Sanhueza, de Ñuble, con 192; Yasna Provoste, de la Región de Atacama, con 186; Iván Núñez, de Los Ríos, con 179; Ximena Rincón, del Maule, con 178; y Paulina Núñez, de Antofagasta, con 177 mociones presentadas.

A nivel regional, quien le sigue a Chahuán es la senadora Isabel Allende, con 129, luego Kenneth Pugh, con 104; después Juan Ignacio Latorre, con 96; y después Ricardo Lagos Weber con 52.

(Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional) (Nota de la Redacción: No había información disponible del senador José García Ruminot)

Lo anterior, si bien da cuenta del trabajo que realizan los parlamentarios en torno a las inquietudes de la ciudadanía a la que representan, en algunos casos termina no avanzando en sus siguientes etapas, recordando que para poder lograr aprobar una ley ésta debe ser revisada en las comisiones respectivas y ser votada por las Cámaras, además de ser declarada admisible en primera instancia.

SEÑAL AL ELECTORADO

Para Raúl Burgos, director ejecutivo del Observatorio de Historia y Política de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, hay que evaluar estas acciones “considerando un criterio de efectividad y un criterio de representatividad. Con el primero me refiero a que hay que preguntarnos cuál es la capacidad de los parlamentarios de lograr que sus mociones logren convertirse en ley. Para eso, tienen que tener la capacidad de identificar temas relevantes para la ciudadanía, traducirlos en una propuesta legislativa y conseguir el apoyo de otros actores para que la iniciativa prospere. Si un parlamentario no logra esto, no tiene mucho sentido”.

Ahora bien, el analista también estima que “si consideramos el segundo criterio, es legítimo que cada parlamentario piense que debe representar a su electorado y tratar de llevar a la práctica su visión de país. Por lo tanto, la presentación de mociones es más bien una forma de darle señal a su electorado de que está haciendo su trabajo. Sin embargo, esto debe verse también en función del criterio de efectividad, porque de otro modo no tiene mayor impacto”.

CONOCER EL TRABAJO LEGISLATIVO "ES IMPORTANTE"

La doctora Angélica Pacheco Díaz, magíster en Ciencias Políticas y académica de la Escuela de Arquitectura, Comunicaciones y Diseño de la Universidad Viña del Mar, considera que es importante analizar este tipo de materias, así como también lo es “la presentación de mociones parlamentarias, especialmente cuando cumplen con la documentación requerida, es decir, no responde a una noticia del momento y se trata de temas de interés público, sustentadas de acuerdo con el procedimiento interno de la Cámara y Senado”.

De hecho, precisa que “sí se puede saber cuántas se encuentran en trámites y en qué comisión y etapa están, incluso la capacidad de articular con otros parlamentarios para la preparación del escrito, la instalación pública para lograr el análisis de las comisiones, si se analiza con detención el trabajo parlamentario. En este sentido, la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional BCN.cl, de la Cámara.cl o del Senado.cl son excelentes instancias de información pública que dan cuenta de aquello. Ya sea que estas mociones representen temas de interés de sus distritos, como también temas y urgencias nacionales, dan cuenta del rol parlamentario que en medio de la espectacularidad política, pasan a un segundo plano, quedando invisible este trabajo relevante que atañe directamente al bienestar o no de la ciudadanía”.

El periodista y analista político de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, precisa que “para cualquier moción y cualquier proyecto de ley como tal, siempre es importante pensar no sólo en una coyuntura específica, pasajera y emocional emocionalmente fuerte para ciertos estados y climas de opinión, sino lo importante realmente es observar cómo nuestros legisladores pueden aportar a cambios culturales o actualizar ciertos tipos de ámbitos en los que la ley es imprescindible y ya requiere su surgimiento o su modificación o actualización de acuerdo al contexto que estemos hablando”.

En palabras simples, explica que “un peligro, una tentación en muchas democracias, incluyendo la nuestra, es cuando pensamos que mediante acciones legislativas de esta naturaleza se transforman en puntos de prensa o en un tipo de espectacularización en cuanto a las atribuciones del legislativo, que finalmente quedan en eso, en cierta pirotecnia que finalmente no asume realmente los problemas de fondo bajo los cuales la ley surge y finalmente se hace tremendamente significativa para la vida de las personas”.

