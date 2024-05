Radiografía al PPD en Valparaíso: desde la pérdida de liderazgos hasta su estrategia para afrontar las próximas elecciones de octubre

El Servicio Electoral (Servel) fijó para fines de octubre la fecha en que los chilenos deberán volcarse masivamente a las urnas para elegir (o reelegir) a sus alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales por el periodo 2024-2028.

Por ello, los partidos y coaliciones políticas trabajan a toda máquina para afinar los últimos detalles de cara a la presentación de las papeletas definitivas donde habrá que votar el domingo 27 de octubre y donde la región de Valparaíso no es la excepción.

En este contexto se encuentra actualmente el Partido por la Democracia (PPD), hoy presidido por la diputada por el Distrito 6 de la zona interior, Carolina Marzán, quien no sólo debe articular las nóminas de candidatos, sino que también recuperar los liderazgos que la tienda ha parecido ir disminuyendo en número con el paso de los años.

LOS LIDERAZGOS DEL PPD

Cabe recordar que en septiembre de 2022 falleció el ex diputado y ex alcalde de Viña del Mar, Rodrigo González, quien era considerado por todos en la tienda como uno de los más emblemáticos (y no sólo a nivel regional, sino que también nacional). Y es que con su muerte también se desvaneció el que fuera su equipo de gestión territorial: quien fuera su secretaria por años, hoy trabaja con el diputado Tomás Lagomarsio (Radical), a quien, además, apoyó en las Parlamentarias de 2021. Pero además, uno de sus más cercanos –y eterno postulante al Concejo de Viña del Mar–, Wilson González, renunció al PPD y se fue a trabajar con el diputado Tomás De Rementería (Socialista). Cabe hacer presente que fuentes de Puranoticia.cl al interior de la colectividad también apuntan al ex parlamentario como uno de los principales responsables de que Marcela Varas no ganara la Alcaldía de Viña; esto, debido a los apoyos dados a Macarena Ripamonti.

Consultada la presidenta regional del PPD en Valparaíso, diputada Carolina Marzán, respecto a lo que significó para el partido la pérdida de Rodrigo González y del que fuera su equipo más cercano, señaló a Puranoticia.cl que "es una figura muy querida, que ha dejado un legado indiscutible, sobre todo en temas de vivienda".

Pero el de Rodrigo González no es la única baja en los liderazgos del PPD. Esto, considerando que Ricardo Lagos Weber deberá dejar su puesto en el Senado el 11 de marzo del 2026, ya que cumplió el periodo que le permite la ley para ostentar el cargo. Y aunque el legislador aseguró que no dejará la región de Valparaíso, lo cierto es que se pierde una figura potente de la primera línea política de la zona, con marcada presencia incluso a nivel nacional gracias a su pasado como Ministro de Estado.

La diputada Marzán manifestó respecto a la figura de Ricardo Lagos Weber que "él es parte del PPD y el partido sigue teniendo al Senador. La vida avanza y el partido seguirá centrado en las necesidades de la gente. Lo importante es que realizamos un trabajo constante y cercano, tanto en el ámbito legislativo como fiscalizador, lo que nos ha posicionado como buenos representantes de la comunidad".

Otro de los liderazgos que tiene el Partido por la Democracia en la Quinta Región es el de Marcela Varas, ex Concejala y ex candidata a Alcaldesa de Viña del Mar en la Elección Municipal del 2021. Y aunque aquella vez no consiguió el objetivo, su gestión sí ha sido reconocida por militantes y cercanos a la centroizquierda, recordando que fue ella una de las ediles que presentó la acusación por notable abandono de deberes en contra de la ex alcaldesa Virginia Reginato, lo que le significó tener que dejar su puesto como Concejala el año 2021, a sólo semanas de haber asumido el puesto.

PUESTOS EN LA MIRA

Son estas buenas sensaciones las que proyectan a Marcela Varas como una de las cartas fuertes del PPD de cara al Consejo Regional, en representación de la provincia de Valparaíso. Además, la ex Concejala viñamarina confiesa que tiene confianza de poder conseguir este puesto, respaldado básicamente en los casi 20 mil votos (16%) que consiguió en la pasada Elección Municipal por la Alcaldía de Viña del Mar. Pese a ello, sabe que todo dependerá de la decisión que adopten las cúpulas del partido.

Pero el PPD no sólo piensa en el Core de Valparaíso, sino que también ya ha trazado líneas respecto a lo que serán las Concejalías. Por ejemplo, el pacto «Contigo Chile Mejor» tiene al actual edil Sandro Puebla (independiente y cercano al PS), quien iría acompañado de Pablo Mecklenburg, una figura conocida a nivel regional ya que fue Seremi de Educación. También irían Jorge González, Cornelio Saldes, Mario Lagomarsino y Carola Rivera. Aquí las apuestas son lisa y llanamente doblar.

En Valparaíso, en tanto, los nombres que suenan para el Concejo Municipal son los de Patricia Valdebenito, Marco Bravo, Francisco Liberona y Claudia Astudillo. Justamente uno de los nombres asociados al órgano colegiado de la Ciudad Puerto y que también tuvo sus vínculos con el PDD es el de la concejala Zuliana Araya, quien incluso llegó a ser proyectada como carta del partido por el Core. Aquí se abre un problema para la colectividad, considerando que Manuel Murillo no podrá ir a la reelección.

"En el caso mío, yo cumplí mis tres periodos y, por ende, entrego el cargo el próximo año. Pero como la ley exige que hay que renunciar un año antes de la elección siguiente, estoy obligado a renunciar a fin de octubre o primeros días noviembre para poder ser candidato a Diputado", dijo el Consejero Regional a Puranoticia.cl.

Será relevante conocer los resultados de estas elecciones de octubre, porque éstas reflejarán o marcarán tendencia sobre lo que pueda pasar en las parlamentarias y presidenciales, más aún cuando hay voces que señalan desde el interior del PPD que hay declaración de voluntades –como las de Manuel Murillo y Marco Antonio Núñez para competir por la Cámara Baja por la región (costa e interior respectivamente)– y de la propia diputada Carolina Marzán para probar suerte por un cupo en el Senado.

EL FUTURO DE ZULIANA

La concejala transgénero de Valparaíso, Zuliana Araya, es considerada un verdadero personaje en la política regional. Con una trayectoria de 23 años en el ámbito social, desde que llegó al sindicato de trabajadoras sexuales transgéneros, Afrodita; y luego como activista de Acción Gay Valparaíso; también alcanzó renombre gracias a las populares ramadas que año a año instalaba en el parque Alejo Barrios.

Es desde esta posición, sumado a que ha conseguido ser Concejala por tres periodos consecutivos, siendo en la última la primera mayoría nacional con 7.107 votos, que hoy sueña con convertirse en la primera Alcaldesa transgénero de Valparaíso, Chile y Latinoamérica. Esto, teniendo en cuenta que tampoco puede ir a la reelección.

"No me gustan las primarias, yo me voy independiente, voy con las firmas. Me pidieron 1.200 firmas y ya las tengo, y estoy tranquila porque no quiero partido, la gente no quiere partidos", dijo la edil porteña en diálogo con Puranoticia.cl, a lo que agregó que "todos quieren ser Alcalde y Concejal, pero no es llegar y anunciar, hay que trabajar con la gente, donde los necesitan, no sólo cuando hay campaña, sino que todo el año. Hay muchos candidatos a alcaldes, pero no los veo en terreno hablando con la gente y sobre todo los concejales, los que van a Concejal. La gente no es tonta, ya aprendió por todo lo que ha pasado en este tiempo".

Junto a reafirmar que su relación con el alcalde Jorge Sharp es buena, Araya sostuvo que "gracias a Dios voy a completar 12 años y estoy bien como independiente. Yo no tengo compromiso con nadie y tengo fe de que me va a ir bien. La gente me conoce, sobre todo por las ramadas, yo di vida con los shows en las ramadas. 20 años trabajando en las ramadas y la gente me conoce, me quiere, me respeta como soy, así que estoy tranquila, esperando ver qué pasa el 27 de octubre. Tengo mi conciencia limpia”.

Sin Zuliana Araya entre sus filas, el PPD pierde a uno de los liderazgos más potentes que ha levantado y se presentará a las primarias municipales porteñas con Omar Valdivia, quien competirá por el cupo contra la concejala Camila Nieto (CS), además de Guillermo de la Maza (DC), Boris Kúleba (PS), Consuelo Requena (FRVS) y Sebastián Tobar (PL).

