Radiografía a las modificaciones del contrato del Festival por la pandemia revelan serios daños a la calidad de Viña 2023

Completamente tormentosa ha sido la previa a la realización de la 62ª versión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el cual dará inicio este domingo 19 de febrero en el anfiteatro de la Quinta Vergara bajo la animación de María Luisa Godoy y Martín Cárcamo, representantes de TVN y Canal 13, respectivamente, las dos estaciones televisivas que tienen los derechos de transmisión del certamen.

Si bien, la propagación de la pandemia del Covid-19 cambió todos los planes originales, debiendo el Municipio y los canales modificar los contratos para prorrogar la concesión de las ediciones suspendidas los años 2021 y 2022; lo cierto es que con el reimpulso del evento este 2023 llegaron una serie de problemas.

Primero, fueron las demoras en revelar la parrilla de artistas y humoristas para la edición 62 del Festival de Viña; luego, por la polémica decisión de no incluir una orquesta en la Quinta Vergara, cuestión que fue subsanada recién la semana pasada; para continuar con la cancelación de la banda mexicana Maná a dos semanas de su show; y el posterior efecto dominó que esto causó: la baja de Yerko Puchento en el humor, por no encajar con el público objetivo del día en que fue programado; y la renuncia de Mauricio Correa en la producción ejecutiva, por respaldar la decisión del comediante que da vida Daniel Alcaíno.

ORIGEN DE LOS PROBLEMAS

Con la intención de hacer una radiografía a los problemas que ha tenido la 62ª versión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Puranoticia.cl obtuvo el detalle de las modificaciones efectuadas en enero de 2021 al contrato suscrito entre el Municipio y la alianza TVN - Canal 13, el cual originalmente regía entre los años 2019 y 2022, pero que a raíz de la pandemia del coronavirus se prorrogó a 2024, considerando que hubo dos ediciones que no se materializaron.

La pandemia del Covid-19 estaba completamente desatada en Chile y la edición del 2021 del Festival de Viña ya estaba suspendida, motivo por el cual los canales iniciaron una dura negociación con el Municipio –administrado entonces por Virginia Reginato (UDI)– logrando en febrero de 2021 un acuerdo que modificaba el contrato original de $4.000 millones, compensando la prórroga con 10 programas de televisión (7 de TVN y 3 de Canal 13); además de 11 capítulos de publicity (7 de TVN y 4 de Canal 13).

Además, la administración Reginato acordó que los costos de estos programas televisivos –a emitirse durante el mismo mes de febrero de 2021– serían compensados por medio de la rebaja de una serie de ítems establecidos en las bases y en la oferta presentada por las concesionarias que se adjudicaron el contrato. De esta manera, el gasto total ascendió a 66.661 UF (unos $2.000 millones), monto cercano al valor original pagado por los canales por las versiones suspendidas el 2021 y 2022.

"Resulta muy difícil de entender que la Municipalidad de Viña del Mar haya aceptado la propuesta de los canales y accedido a gastar casi $2.000 millones en programas televisivos en el mes en febrero de 2021, quitándole a las dos versiones pendientes del Festival una serie de ítems importantes para su realización e hipotecando seriamente su calidad", señaló a Puranoticia.cl el concejal René Lues (DC).

PROGRAMAS Y "RECORTES"

Bajo este nuevo acuerdo, TVN emitió los programas «Momentos Viña» (cuyo costo fue de $20.384.700); notas para el matinal de TVN ($14.308.000); «Viña tiene Festival», por $75.541.200; «Viña Tiene Festival», para TV Chile, por $15.993.700; «Festival de Selección», por $835.842.000; «Festival de Selección», para TV Chile, por $19.756.800; «Sesiones 24», para 24 Horas, por $168.000. Por su parte, Canal 13 emitió notas para su matinal, por $5.364.800; «Todos a Viña», por $689.497.200; «Aquí Somos Todos», por $16.094.400; más publicity de ambos canales; totalizando casi $2.000 millones.

Estos valores se compensaron por parte del Municipio de Viña del Mar rebajando una serie de ítems comprometidos por los canales en su oferta técnica y económica, consignados en cuatro ejes: Plan de producción, realización, transmisión y promoción del Festival (13.585 UF por año y por dos años 27.170 UF); Plan anual de promoción de la ciudad (441 UF por año y por dos años 882 UF); Plan anual de eventos del concesionario (7.468 UF por año y por dos años 14.936 UF); y Plan Anual de apoyo a eventos municipales (500 UF por año y por dos años 1.000 UF).

En el desglose de los ítems rebajados, Puranoticia.cl pudo comprobar que se eliminaron, por ejemplo, el fortalecimiento de la calidad de las competencias (spot y lanzamiento); la promoción del Festival (plan de medios y afiches); algunos puntos de la organización, producción y realización del Festival (spots y cena de la gala); la producción de la Gala Vecinal; el lanzamiento del Festival; una jornada educativa con especialistas de TVN y/o Canal 13; la participación de rostros en eventos municipales; y el apoyo a diversos eventos municipales; entre otros.

Al total de 19 ítems rebajados, que afectaron directamente a la calidad de Viña 2023, se suma una cesión de entradas del Municipio a TVN y Canal 13, correspondientes a 1.290 de los 8.424 tickets que la casa edilicia tenía originalmente, quedando con 7.134 para 2023 y 2024. El detalle de estas 1.290 entradas son: 180 palcos, 540 platea preferencial, 432 platea premium, 96 platea golden y 42 platea general. Cabe hacer presente que los canales no pueden vender estas entradas.

POLÉMICA CON LA ORQUESTA

Como se logra apreciar al desmenuzar los ítems no aplicados en Viña 2023, muchos de estos afectaron a la calidad de la edición que comenzará este domingo, pues no se contó con una serie de aspectos que ayudaban a fortalecer al evento, tal como el lanzamiento y spot de la competencia; del jurado que elegía las canciones; la gira promocional y otros hechos que definitivamente afectaron al evento.

La revisión de estos ítems permitió observar que en ninguna parte se mencionaba la eliminación de la orquesta en la Quinta Vergara como uno de los aspectos rebajados, quedando a la luz un error comunicacional de la alcaldesa Macarena Ripamonti, quien en primer término aseguró que el Municipio de Viña del Mar no tenía injerencia en la decisión de los canales de no tener presente a los músicos. Y es que como esto no era parte de los ítems rebajados, sí estaba dentro del contrato el contar con la orquesta, develando que sí tenía injerencia: exigir que los canales respetaran lo firmado.

El concejal René Lues profundizó en esta situación, señalando a este medio que "investigué el contrato" y que "en las bases y ofertas de los canales estaba la orquesta, decía claramente en las bases que es responsabilidad de los concesionarios el traslado, la mantención de la orquesta y su director. En la oferta de los canales, en un punto dice que serán los concesionarios los responsables de la orquesta festival. Entonces ahí dije que estaba equivocada la Alcaldesa porque el Municipio sí tiene injerencia directa porque tiene que hacer cumplir el contrato".

No obstante a aquello, el detonante que habría motivado a la jefa comunal a intervenir frente a esta decisión de TVN y Canal 13 de eliminar la orquesta habría sido la recepción de un informe jurídico del Municipio, el cual arrojó justamente lo expresado por Lues.

"Lo planteado fue que hay incumplimiento de contrato y que el Municipio tenía que hacer exigible esta orquesta. Lo que pasó fue que tuvieron en sus manos el informe jurídico, que indicaba que la orquesta era obligación de los canales y por eso el Municipio debía exigirlo. Y como presenté esto en Contraloría, me iban a dar la razón a mí", planteó el edil DC, quien cerró diciendo que "cuando se dan cuenta que teníamos razón, por obra y gracia dicen que escucharon a Horacio Saavedra, Valentín Trujillo, a Illapu, diciendo que la convencieron. Entonces, ¿por qué no lo hizo de un primer momento y dijo que el Municipio no tenía injerencia?".

Lo único concreto es que ya las cartas están echadas y que críticas más, críticas menos, la 62ª versión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar tendrá su gran prueba de fuego este domingo 19 de febrero cuando se de por inaugurado el certamen más polémico de los últimos años.

