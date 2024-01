«Quintero Aprende»: Jóvenes de la comuna ingresan a las carreras universitarias que soñaban con apoyo del programa

Cristóbal Leopold Suazo es hijo de pescador, nacido y criado en Quintero. Egresó de cuarto medio en el Colegio Santa Filomena. Su sueño es ser astrofísico y trabajar en Alemania, España o Noruega. Está dando un paso importante para construir ese futuro, porque postuló a las dos casas de estudio que tiene como prioridad: Universidad Técnica Federico Santa María y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

“Cualquiera de las dos sería un orgullo para mí”, cuenta el joven, quien obtuvo los exigentes puntajes que necesitaba para entrar a la carrera, juntando su talento con la participación en «Quintero Aprende», programa creado por Codelco Ventanas, para apoyar el ingreso de jóvenes de la comuna a la educación superior, otorgando becas completas en el Preuniversitario Pedro de Valdivia.

“Mi historia se relaciona con el mar. Por eso como estudiante participé para mejorar ambientalmente la bahía. Espero que eso se cumpla, tal como mi sueño, porque empecé a sentir amor por la astrofísica hace mucho tiempo y siento que nací para eso”, cuenta Cristóbal.

Así como él, a lo largo de dos años, otros 239 jóvenes han participado de este programa, que se realiza en conjunto con la Unión Comunal de Centros de Padres y Apoderados de Quintero y los colegios Inglés, Santa Filomena, Alonso de Quintero y Don Orione. En ellos se ha visto la efectividad de este apoyo, con la obtención de buenos puntajes en las Pruebas de Acceso a la Educación Superior (PAES). De hecho, en la postulación 2023, muchos de los participantes de «Quintero Aprende» está ingresando a las carreras que eligieron.

Una gran oportunidad

Benjamín Bustos es egresado del Colegio Alonso Quintero y postuló a Ingeniería Civil Informática en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), quedando en el lugar 25 de 130 postulantes.

“Eso es reflejo de lo que me ayudó este preuniversitario, además del esfuerzo personal, tomando el material y estudiándolo. Me interesa mucho la inteligencia artificial y por eso escogí esa carrera. Aunque mi pasión es la música, siento que esta profesión me permitirá vivir bien y no dejar de tocar el piano”, cuenta.

José Mena Rodríguez es otro de los participantes. Terminó su etapa escolar en el Colegio Don Orione y se lució en la prueba de Matemáticas, con 963 puntos. Siente que este programa le ayudó para que hoy pueda estudiar Ingeniería Civil Informática en la Universidad Federico Santa María: “Fue una buena experiencia, porque me aportó los conocimientos y espero que Codelco lo siga haciendo, porque es una gran herramienta para quienes queremos estudiar en la educación superior”.

Marcela Pantoja, gerenta de Sustentabilidad y Asuntos Externos de Codelco Ventanas, comentó que este proyecto es parte de un plan integral de apoyo a la juventud de la zona, dando oportunidades de acceso a la educación superior.

“Así como este preuniversitario, estamos ejecutando el Círculo Virtuoso de la Educación Técnica en Quintero y Puchuncaví en conjunto con la Universidad Técnica Federico Santa María y hemos tenido un mejoramiento en el aprendizaje en estudiantes de establecimientos de ambas comunas, gracias el programa Colegios que Aprenden. Estamos convencidos de que apoyar a los jóvenes es clave para aportar al desarrollo de las comunidades, desde el entorno familiar”, declaró la ejecutiva.

«Quintero Aprende» surgió el año 2022, tras un diálogo donde participaron los directores y jefes de UTP de los cuatro colegios particulares subvencionados de la comuna, además de representantes de la Unión Comunal de Centros de Padres y Apoderados.

Entre 2022 y 2023, 240 jóvenes de Cuarto Medio han sido becados, preparándose gratuitamente para las PAES de Matemáticas y Lenguaje, además de acceder a una plataforma con material complementario, test vocacionales, 9 charlas de orientación y 7 ensayos anuales. Asimismo, 989 estudiantes de primero a tercero medio accedieron al plan “Sube nota”, que dispone de materiales de entrenamiento, charlas y test vocacionales.

