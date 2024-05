Protocolos de ingreso a Bomberos y Conaf en la mira tras detenciones por megaincendio: piden exámenes psicológicos permanentes

Golpeadas se encuentran las instituciones de Bomberos de Chile y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), luego que dos de sus hombres fueran detenidos, formalizados y dejados en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el origen del megaincendio que acabó con la vida de 137 personas en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, el pasado 2 y 3 de febrero.

Se trata de Francisco Mondaca, quien ingresó a la 13ª Compañía de Placilla hace un año y medio; y de Franco Pinto, brigadista de la Conaf que colaboraba hace 10 años, quien deberán pasar al menos los próximos seis meses tras las rejas luego de ser imputados por el Ministerio Público como los presuntos responsables de la catástrofe.

Si bien, será la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con la Fiscalía, los que realizarán las indagatorias para llegar al juicio en medio año más, lo cierto es que existe pleno consenso de que se trata de acciones personales y que detrás de Mondaca y Pinto no hay responsabilidades institucionales ni de Bomberos ni de Conaf.

Es bajo este contexto donde surge otro punto de consenso, que tiene que ver con el mejoramiento de los protocolos de ingreso a ambas instituciones, donde sí se podrían establecer falencias que derivaron en contar con dos posibles pirómanos en sus filas. Para ello, diversas autoridades y organismos se han pronunciado, planteando tanto críticas como soluciones para dar un paso en pro de mejorar el proceso.

Uno de los primero en abordar el tema fue el presidente nacional de Bomberos de Chile, Juan Carlos Field, quien señaló que "le voy a proponer a la comisión que está trabajando en esta mejora de la Ley Marco que regula a Bomberos de Chile, que se agregue un artículo que obligue a todos los Cuerpos de Bomberos a hacer exámenes psicológicos a los aspirantes que intenten ingresar a la institución. Espero reunirme con la ministra del Interior (Carolina Tohá) para decirle que nuestra ley debe ser modificada y mejorada, considerando que ésta se generó hace más de 10 años".

La segunda parte de la propuesta de la institución voluntaria habla de "generar instancias con psicólogos y clínicas psicológicas, con el fin de que nos den descuento, un mejor precio, porque un examen psicológico específico para poder determinar o encontrar a un pirómano no es barato: $70 mil como promedio".

Una propuesta similar fue la que planteó Vicente Maggiolo, comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, quien expuso que "hoy día nosotros estamos planteando, y ya estamos trabajando, en el replanteo de nuestros procesos de admisión (...) Para entrar a Bomberos hoy día se necesitan exámenes médicos y exámenes psicológicos, pero si ya nos dimos cuenta de que hay un examen psicológico que está gatillando en algo que no está funcionando, tenemos que hincar el diente".

De igual forma, explicó que ya están trabajando junto al Departamento de Salud, el Departamento de Prevención y el Departamento de Normalización de los Bomberos porteños "para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir".

Quien también se refirió al tema fue el director ejecutivo de la Conaf, Christian Litlle, quien planteó que el organismo que lidera "es completamente riguroso y profesional. La institución cuenta con un equipo de psicólogos encargados de apoyar la labor", aunque sostuvo que lo ocurrido con la detención de los dos presuntos implicados "es parte del proceso de aprendizaje continuo que tenemos que ir desarrollando".

También reflexionó diciendo que "los procesos de admisión y selección deben estar revisándose y actualizándose. Hay una necesidad permanente de estar revisando los protocolos de selección de los profesionales transitorios y permanentes".

Pero la situación no sólo fue analizada por las instituciones cuyos ex funcionarios estuvieron presuntamente involucrados, sino que también por el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien comentó en el programa «Estado Nacional» que "uno esperaría que Conaf y Bomberos revisen sus protocolos de ingreso para poder filtrar mejor".

En tanto, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, abordó el tema desde el punto de vista de una posible reestructuración en Conaf: "Ésta es una Corporación, surgió como una solución bien innovadora en su época, pero hace ya bastante tiempo se siente que hay que fortalecerla, que hay que separar varias funciones que están concentradas en organismos especializados, y eso está avanzando en el Parlamento. Es una propuesta de ley que ha sido muy compleja de tramitar, ha habido muchas resistencias en distintos momentos", comentó.

"Ciertamente necesitamos institucionalidades adaptadas a tiempos modernos", añadió la jefa de gabinete, diciendo también que "las instituciones hay que mejorarlas. Siempre tienen defectos, pero creo que no es bueno, sobre todo cuando tienen tareas tan sensibles como éstas, que se genere un halo de desconfianza en todo lo que hacen".

La solicitud de reformar los protocolos de ingreso a Bomberos y Conaf también fue planteada por parlamentarios. Ejemplo de ello es el diputado Hotuiti Teao, quien adelantó que "ya pedimos una reunión con ministerios, tanto de Interior como de Agricultura, para asegurar recursos que mejoren exámenes psicológicos de ingreso a Bomberos de Chile y a la Corporación Nacional Forestal".

“Sería ideal que estos exámenes fuesen permanentes, pero al menos queremos asegurar recursos para que se mejore el protocolo psicológico de ingreso a Bomberos y Conaf. Bomberos es una institución que todos los chilenos admiramos por su valorable aporte y abnegada labor, a pesar de no ser remunerados, y no queremos se vea empañada por un funcionario con malas motivaciones. Lo mismo con Conaf, puesto que la motivación de uno de sus trabajadores no puede ser el provocar incendios para obtener más remuneración”, sentenció Teao.

Finalmente, el diputado Tomás Lagomarsino, presidente de la Comisión Investigadora del megaincendio de febrero, informó que "citaremos a la Ministra del Interior y al Director Nacional de la PDI para conocer los antecedentes que puedan entregarnos, entendiendo que también están en medio de un proceso judicial".

