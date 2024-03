¿Proselitismo político o ayuda solidaria? Evento organizado por concejal genera polémica en Viña del Mar

Varias dudas hay entre algunos ediles y un diputado la organización del evento solidario "Viña renace con la música", iniciativa que está gestionando el concejal de Convergencia Social (CS) Alejandro Aguilera, para realizarse en El Olivar en las próximas semanas, con el fin de reunir a bandas musicales para generar ayudas a las familias damnificadas por el megaincendio de febrero.

Sin embargo, dicha iniciativa generó incomodidad y algunas sospechas de proselitismo político, debido a que a través de redes sociales se ha estado dando a conocer de dicha organización, junto a la seremi de Gobierno María Fernanda Moraga, y hay quienes piensan que esta actividad busca como motivo ulterior posicionar al organizador de mejor forma en los lugares afectados en pos de una causa solidaria.

"Aunque diga que es sólo por solidaridad, el hecho de que publique historias junto a la seremi da a entender que él se va a poner al micrófono durante el evento, a pocos meses de las elecciones municipales", dice alguien del Concejo Municipal.





El edil fue bastante escueto a la hora de explicar de qué se trata el evento: "Se trata de un concierto abierto a la comunidad de El Olivar, pero está en fase de diseño y coordinación. Falta harto para darle el vamos, pero lo intentaré", explicó al ser consultado sobre la actividad.

La concejala Antonia Scarella planteó que "esto pareciera más un acto de campaña que una actividad municipal, los concejales no tenemos por qué estar haciendo este tipo de actividades. Se puede apoyar a la comunidad, pero que un concejal, con la seremi de Gobierno, que es de su partido, esté organizando actividades como ésta, a mí parecer, me parece un acto de campaña más que otra cosa. Distinto sería que se invitara a todos los concejales, que sea una actividad que organice el municipio en conjunto con la seremi de Gobierno y estemos todos los concejales invitados, impulsado por el concejal Aguilera, pero no es el formato que se está presentando hoy día".

A su parecer "lo está promocionando como una actividad de él, no es el municipio quien lo está organizando. Es una actividad organizada por él, no sé si financiada o apoyada por la seremi de Gobierno. Si es así, se estarían utilizando recursos gubernamentales para una actividad que realza la gestión de un concejal en particular".





"ESTO PASA FRECUENTEMENTE EN EL MUNICIPIO"

Además, Scarella fue un poco más allá, recordando otros episodios similares: "Esto pasa frecuentemente en el municipio, tanto con el concejal Aguilera como con la concejala Nancy Díaz. Ellos, sobre todo Nancy, son los invitados a las actividades del municipio antes que el resto de los concejales, tienen una importancia distinta del resto de los concejales y si esto pasa ahora en marzo, no quiero ni pensar lo que va a pasar en junio o julio. Siempre ha pasado que estos concejales tienen mayor realce y visualización en los actos municipales en general, la concejal Nancy Díaz ha ido muchas veces en representación de la alcaldesa a varias actividades, y ella lo menciona así en su Instagram, lo que no es legal".

Por su parte, el diputado RN Andrés Celis, exconcejal de Viña del Mar, acusó derechamente proselitismo político respecto al asunto. "Cualquier evento que vaya en apoyo de las personas afectadas por los incendios es sumamente valorable, porque las necesidades son muchas y la idea es que puedan seguir recibiendo ayuda para levantar sus viviendas y también recomponerse emocionalmente tras la tragedia de principios de febrero. Dicho eso, el Frente Amplio ha mostrado una clara complicidad al intentar ocultar con eventos como este la responsabilidad de los alcaldes en los recientes incendios que, desafortunadamente, han resultado en pérdidas humanas y daños materiales significativos. Esta tragedia ha sido manipulada, politizada y no dudo que exista proselitismo político por el año electoral y la mera sugerencia de que esta situación se utilice con fines electorales es inaceptable, estamos hablando de personas que lo perdieron todo, pero debemos recordar que fue el propio municipio el que no tenía vigente el plan de emergencia comunal 2023".

PROBLEMA DE SEGURIDAD

El tema también tiene otra arista que causa preocupación en otro edil: La seguridad, pues las fuerzas públicas de orden e incluso militares están desplegadas por los distintos territorios afectados para evitar delitos en las poblaciones, a propósito de la vulnerabilidad de las viviendas que sobrevivieron a las llamas y de las que hoy se están construyendo poco a poco.

Pablo González, edil comunista, indicó que "este evento artístico cultural que se encuentra organizando el concejal Aguilera es bastante positivo, considerando que es una herramienta que permite mayor recaudación de recursos y ayuda en pro de las familias damnificadas de El Olivar. Sin embargo, creo que la mayor preocupación radica en la capacidad de los servicios e instituciones públicas de poder prestar el apoyo suficiente para el buen desarrollo del evento, considerando que hoy día el Estado de Excepción deja en manos del Jefe de la Defensa no sólo el despliegue de las distintas instituciones, como la Armada y Carabineros, sino también la aprobación de este tipo de actividades, y también debemos tener las certezas y consideraciones que pueda tener particularmente en este caso Carabineros para poder responder en materia de seguridad pública, pero también en cuanto a los servicios asociados que deben prestar apoyo directo en la organización de eventos masivos, y que están regulados en la circular respectiva y que dependen estrictamente de la evaluación que haga el Jedena, sobre todo cuando son en zonas siniestradas".

PURANOTICIA