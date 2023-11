Promesas del básquetbol en silla de ruedas: Superando desafíos y alcanzando logros

El baloncesto en silla de ruedas es un deporte que ha tomado un gran impulso en Chile, brindando oportunidades a para atletas para demostrar su habilidad y pasión por este emocionante juego. En una charla cercana, Javier Llanos y Nicolas Contreras compartieron sus historias y desafíos en el baloncesto en silla de ruedas, mientras que su entrenador, Rodrigo Rojas, brindó una visión de este emocionante programa, que forma parte de los talleres paralímpicos del programa deporte de participación social (DPS) del IND en la región de Valparaíso.

Ambos jugadores revelaron cómo se involucraron en el baloncesto en silla de ruedas. Nicolás, de 19 años, se enteró de la existencia de un club asociado a la liga nacional en Villa Alemana a través del presidente del comité paralímpico. Por otro lado, Javier, de 15 años, se unió al programa en 2017, cuando aún era un taller y no un club. Para 2019, el programa se consolidó como un club.

Javier, cuenta que lo eligió porque quería hacer algún deporte para no estar todo el día encerrado. "Me gusta mucho el movimiento y el dinamismo del juego", señala. Nicolás, por su parte, se interesó por el baloncesto en silla de ruedas porque le llamó la atención el deporte adaptado. "Me pareció muy similar al convencional, pero con sus propias reglas y desafíos", explica.

Ambos deportistas han tenido la oportunidad de representar a Chile en el baloncesto en silla de ruedas. En junio, viajaron a Colombia como parte de la selección chilena, donde lucharon valientemente por la medalla de bronce en un emocionante enfrentamiento contra el equipo colombiano.

El entrenador Rodrigo Rojas, nos describió el taller, como un programa que promueve la inclusión y el deporte adaptado. El taller se lleva a cabo los fines de semana en el gimnasio Luis Cruz Martínez, con una participación diversa, desde menores hasta adultos, hombres y mujeres, conformando un equipo de casi 20 participantes. Rojas, proveniente del baloncesto convencional, ha logrado una experiencia enriquecedora en su labor con el equipo. Reconoció la diferencia estratégica entre el básquet convencional y el adaptado, pero celebró el compromiso y la evolución que ha presenciado en sus jugadores a lo largo del tiempo.

Para el Seremi del deporte Leandro Torres, “estos talleres nos permiten incluir a para deportistas, que de forma recreativa y otros de forma competitiva, se mantienen ligados a la actividad deportiva. Estamos a días del inicio de los para panamericanos, y será una gran oportunidad para que el país conozca el trabajo que viene realizando el estado y las organizaciones deportivas con cientos de para atletas de todo el país”.

El equipo "Club Weichafes" ha finalizado una exitosa participación en la liga nacional de básquetbol en silla de ruedas hace unos meses y se prepara para nuevos desafíos. Aunque actualmente no tienen competencias oficiales programadas debido a los Juegos Parapanamericanos, el equipo sigue trabajando duro y se prepara para enfrentar partidos amistosos, como los que tendrán contra el equipo de San Felipe este fin de semana.

El programa DPS cuenta además del taller de básquetbol en silla de ruedas con; goalball, tenis de mesa y para powelifting. Mientras que en el programa Crecer en Movimiento se ejecutan talleres de; para natación, para bádminton, para powerlifting, para tenis de mesa, para taekwondo, surf adaptado, goalball, para atletismo y fútbol ciego.

