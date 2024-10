Profundas diferencias en Diputados de Valparaíso por el 18-O: piden reparación tanto a Carabineros como a víctimas de represión

A cinco años del inicio del estallido social en nuestro país, lo cierto es que las posiciones políticas siguen profundamente divididas respecto a lo que ocurrió durante aquellas semanas finales del año 2019. Y es que mientras la oposición apunta a la violencia y la delincuencia de aquellas manifestaciones; el oficialismo aborda el tema desde las represiones ejercidas contra la población que luchaba por sus demandas.

En ese sentido, Puranoticia.cl tomó contacto con algunos Diputados de la Región de Valparaíso, quienes entregaron su visión respecto de lo ocurrido aquel viernes 18 de octubre de 2019 en Santiago cuando, en rechazo al alza de $30 en el pasaje del transporte público, se dio inicio a violentas acciones que derivaron en quema de estaciones de Metro, saqueos a locales comerciales, lesionados y mucha destrucción.

La primera en abordar el tema fue la diputada Camila Flores, quien apuntó directamente al Gobierno del Presidente Boric, señalando que "si ellos quisieran dar señales contundentes de reflexión respecto a los daños que le provocó a nuestro país el estallido delictual, podrían partir por quitarle las pensiones de gracia a los delincuentes de la primera línea; por quitar los indultos a los delincuentes de la primera línea; y por entregar una ley que permita reparación para nuestros carabineros".

A partir de aquello, la parlamentaria RN presentó un proyecto de resolución para que el Estado repare a los más de 5.000 carabineros y funcionarios de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Investigaciones (PDI) que resultaron heridos o lesionados durante los hechos de violencia ocurridos desde octubre de 2019.

"Es imperativo que el Gobierno dé una señal clara de reconciliación y de verdadero arrepentimiento por haber justificado actos de delincuencia en contra de nuestros Carabineros. Ellos fueron los principales afectados y merecen una reparación justa", explicó la legisladora respecto a la iniciativa presentada.

Luego, el diputado Luis Fernando Sánchez comentó a Puranoticia.cl que "hoy recordamos los cinco años de que la izquierda intentó destruir el país. Incendiaron Chile entero para hacerse del poder violentamente y hasta este día aún no piden disculpas ni reparan el daño que causaron".

El congresista del Partido Republicano en el Distrito 7 de la región de Valparaíso criticó que el Gobierno "todavía no revoca los indultos a los delincuentes, y tampoco han puesto fin a la persecución contra nuestras policías. La izquierda sigue siendo igual que antes, solo que lo disfrazan para mantenerse en el poder, pero Chile ya se dio cuenta de que solo dejándolos en el pasado vamos a recuperar Chile".

En este mismo tono, el diputado del Distrito 6 de la V Región, Andrés Longton, comentó a Puranoticia.cl que "a cinco años del estallido social, nos sigue acompañando la violencia, la destrucción y el vandalismo que nos cambió el Chile en que vivíamos antes del 18 de octubre de 2019, con la complicidad, el silencio y muchas veces avalando la violencia por parte de quienes hoy dia nos gobiernan".

De igual forma, el parlamentario RN indicó que "hoy estamos viviendo situaciones tremendamente injustas e indignantes, donde quienes nos protegen, como son los carabineros, los vemos desfilar por tribunales, partiendo por el ex general director de Carabineros; mientras que quienes atentaron contra su vida, están recibiendo pensiones de gracia para toda la vida por parte de este Gobierno y, además, indultando a delincuentes. Ese tipo de cosas deben corregirse, porque no puede ser que este país se haya puesto de rodillas ante los delincuentes".

Su correligionario, el diputado Andrés Celis, expresó que "el estallido en la región de Valparaíso fue profundamente perjudicial. No sólo causó un deterioro urbano evidente y afectó gravemente al comercio local, sino que también incrementó la inseguridad y redujo la llegada de turistas, que son clave para la economía regional. A cinco años del estallido social, no tengo dudas de que Chile perdió mucho".

"Las demandas sociales que motivaron esas manifestaciones siguen sin resolverse debido a un sistema político ineficiente. En la región de Valparaíso, este retroceso ha sido evidente: el desempleo ha aumentado, la inversión se ha frenado y la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico se han incrementado, incluso la gente percibe que el estallido fue más perjudicial que beneficioso, provocando una sensación de inseguridad que ha frenado el desarrollo social y económico de nuestra región", complementó el legislador de Renovación Nacional por el Distrito 7.

Por otra parte, desde el oficialismo, el diputado Tomás de Rementería comentó en conversación con Puranoticia.cl que ahora "uno lo analiza de otra forma. En ese momento los ánimos estaban muy caldeados y muchos tomamos posiciones que fueron afines, en cierto momento, de aceptar cosas que no debían ser aceptables, que llevaban a cierto nivel de violencia en las calles".

El militante del Partido Socialista continuó diciendo que "creo que también hay otros que acá no están reconociendo que las causas subyacentes del estallido se mantienen. Nosotros tenemos una claridad absoluta de que el estallido social nace de un descontento ciudadano, una apatía hacia las élites políticas, empresariales, culturales de distinta índole y reclaman contra aquello. Eso no se ha solucionado y eso tenemos que verlo para que no salgan diciendo de nuevo que no lo vían venir".

Por último, la diputada Carolina Marzán (PPD) puntualizó que "han pasado cinco años desde las multitudinarias manifestaciones y no hay nada que celebrar. Aún hay muchas víctimas de las represiones que se llevaron a cabo a partir del 18 de octubre de 2019, quienes aún no tienen justicia ni reparación sobre el daño que sufrieron".

