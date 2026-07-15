Presidente Kast califica de "inaceptable" el ataque a carabineros en Valdivia e instruye a ministro Arrau viajar a la zona

Dos funcionarios de Carabineros fueron baleados este miércoles durante un procedimiento en el sector costero de Valdivia, Región de Los Ríos.

Se trata de dos funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope), quienes se encontraban participando de un operativo en el sector de Punucapa para capturar al último prófugo por el homicidio del cabo Eugenio Naín.

Uno de los carabineros resultó herido en su rostro y el otro en el abdomen. Ambos están en el Hospital de Valdivia en estado grave.

Este hecho fue condenado por el Presidente José Antonio Kast, quien a través de su cuenta de X manifestó que "el violento ataque a Carabineros en Valdivia es absolutamente inaceptable y los responsables van a responder con toda la fuerza de la justicia. El Ministro de Seguridad va camino a Valdivia para coordinar las acciones con Carabineros".

En tanto, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, suspendió su gira por la frontera norte del país y sostuvo que "no vamos a permitir que vestir un uniforme con honor signifique convertirse en blanco de delincuentes cobardes y miserables".

"Quien dispara contra un Carabinero no sólo ataca a una persona: ataca directamente al Estado de Chile y a todos los chilenos. Nuestro respaldo a Carabineros es absoluto. Suspendo mi agenda en el norte para viajar a Valdivia y acompañar a la institución y sus familias", indicó.

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