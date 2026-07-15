Dos carabineros resultaron heridos a bala en procedimiento por asesinato de cabo Naín en Valdivia

Dos carabineros resultaron heridos con impactos balísticos durante un allanamiento en el sector rural de Punucapa, en la comuna de Valdivia, región de Los Ríos.

En el procedimiento, se estaba buscando a uno de los últimos involucrados en el asesinato del cabo segundo Eugenio Nain, identificado como Carlos Cancino Tapia, apodado “El Rana”.

La información entregada por Carabineros señala que los heridos pertenecen al Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).

Añadieron que uno de los funcionarios resultó herido en el rostro y se encuentran ambos uniformados en el Hospital Regional.

Cabe señalar que las diligencias de investigación fueron instruidas a la Sección de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI).

(Imagen: Río en Línea)

PURANOTICIA