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Dos carabineros resultaron heridos a bala en procedimiento por asesinato de cabo Naín en Valdivia

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La información entregada por Carabineros señala que los heridos pertenecen al Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).

Dos carabineros resultaron heridos a bala en procedimiento por asesinato de cabo Naín en Valdivia
Miércoles 15 de julio de 2026 15:16
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Dos carabineros resultaron heridos con impactos balísticos durante un allanamiento en el sector rural de Punucapa, en la comuna de Valdivia, región de Los Ríos.

En el procedimiento, se estaba buscando a uno de los últimos involucrados en el asesinato del cabo segundo Eugenio Nain, identificado como Carlos Cancino Tapia, apodado “El Rana”.

La información entregada por Carabineros señala que los heridos pertenecen al Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).

Añadieron que uno de los funcionarios resultó herido en el rostro y se encuentran ambos uniformados en el Hospital Regional.

Cabe señalar que las diligencias de investigación fueron instruidas a la Sección de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI).

(Imagen: Río en Línea)

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