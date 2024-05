Presidente de Republicanos emplaza a Matthei a ordenar candidaturas de Chile Vamos en la Quinta Región y no descarta carrera al Senado

En visita a la región de Valparaíso, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, para apoyar a la candidata en Concón, Gabriela Orfali; reunirse con la carta en Viña del Mar, Antonella Pecchehino, entre otras cosas, analizó la compleja situación por la que atraviesa la derecha en la zona en la planificación de estas próximas elecciones. También criticó al presidente Gabriel Boric y llamó a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, a ordenar a Chile Vamos, tanto a nivel nacional como regional.

Hay que recordar que esta semana han ocurrido varias cosas: en Viña, Iván Poduje dijo que irá con firmas en la papeleta; el diputado Andrés Celis aseguró que Carlos Williams era el candidato de RN, pero luego la secretaria general del partido, Andrea Balladares, señaló que todo seguía en discusión; el arquitecto se reunió con el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, pero va sí o sí como independiente por fuera y; en la Gobernación Regional, la cosa no está más clara, pues el arribo de María José Hoffmann en la contienda local desordenó el naipe, a tal punto que Manuel Millones también está juntando firmas, y Chile Vamos se quedaría entre Luis Pardo y Hoffmann, ninguno de los dos logrando superar al Consejero Regional según la última encuesta Signos.

De hecho, el candidato de Republicanos, Francesco Venezian, marcó más que ambos, sólo por debajo de Rodrigo Mundaca y Manuel Millones.

- ¿Cuál es la visión que tiene Republicanos de la contienda electoral aquí en la región de Valparaíso? Por un lado, tenemos muchos municipios que están en manos del Frente Amplio, y la misma Gobernación Regional, pero también se ha visto un debate bastante intenso en la derecha.

Sin duda, de acuerdo a la última Elección Municipal, es la región más golpeada por los efectos del octubrismo en los gobiernos locales y eso para el Partido Republicano pasa a ser determinante en nuestras prioridades, pensando en poner a lo mejor de nuestra gente precisamente en los cargos de elección de gobierno regional y gobiernos locales, y en la región, partiendo de esa base o de esa premisa, hemos hecho un trabajo bien intenso en tener un despliegue territorial, teniendo candidatos en prácticamente todas las comunas de la región a los Concejos Municipales, creo que la tarea de los Republicanos en materia de fiscalización, teniendo en cuenta los casos de corrupción que se han multiplicado durante el último tiempo, va a ser fundamental, el contar con un republicano fiscalizando, no teniendo temor a enfrentarse al Alcalde y no cayendo en el amiguismo ni aceptando viajes y otras cosas que terminan inhibiendo a los concejales de actuar, creo que va a ser muy importante. También, por supuesto, creemos que en los lugares donde hay personas que han hecho un trabajo aspirando a convertirse en los próximos alcaldes, es algo muy importante en esta nueva etapa que tiene el Partido Republicano, de cara a un trabajo más ejecutivo que hasta la fecha, por la juventud del partido, no habíamos tenido.

-¿Cuáles son los desafíos más importantes para Republicanos en la zona? Tienen candidatos en Concón, en Viña del Mar, en Valparaíso y en la Gobernación.

Sí, sin dudas, siempre es importante las comunas que concentran un gran número de personas, de vecinos. Es el caso de Valparaíso, con Rafael González, que está haciendo un trabajo muy bueno y se refleja en los resultados de las encuestas. Lo mismo en Viña del Mar con Antonella Pecchenino. También tenemos un muy buen candidato que está haciendo un buen trabajo en San Felipe: Guillermo Flores; y en algo que para nosotros también pasó a ser prioritario a nivel nacional, es dar una alternativa de Gobernador Regional Republicano en cada una de las regiones del país y, en este caso, tenemos a una persona que pese a llevar muy poco tiempo habiendo declarado su intención de ser candidato y corroborado por el partido, ya está por sobre el resto de las alternativas de oposición encabezando las encuestas: me refiero a Francesco Venecian, en Valparaíso.

-El Partido de la Gente también tiene un candidato que buscan posicionar fuerte en Valparaíso. ¿Cómo está esa conversación para poder finalmente ponerse de acuerdo, sobre todo considerando que ahora el alcalde Sharp no va y que de alguna forma podrían abrirse un poquito más las posibilidades de ganar esa comuna?

Es un buen candidato, pero efectivamente de acuerdo a todos los estudios de opinión que nos ha tocado revisar los propios, no tiene comparación alguna con los resultados que está logrando Rafael González en la comuna. Sin perjuicio de ello, insisto que creo que es una es una buena persona el candidato Valenzuela y espero se pueda coordinar junto a Rafael para hacer un trabajo en conjunto en esta candidatura a la Alcaldía que, creo a estas alturas ya es evidente para todos los partidos políticos que le corresponde enfrentarla o encabezar a Rafael.

-¿Qué le parece la postura del PDG respecto a llevar candidato si en Chile Vamos no se ponen de acuerdo?

A nosotros nos ha costado mucho la coordinación con Chile Vamos. Da la impresión de que un par de dirigentes de Chile Vamos no aceptan que exista un nuevo actor relevante desde la derecha, me refiero a la irrupción del Partido Republicano, que es una realidad y lo decimos con toda humildad, pero es un hecho cierto de que ya no son dos partidos los que se tienen que coordinar para ver dónde llevan candidatos, sino que hay un actor que, por de pronto, es bastante relevante, de acuerdo a las últimas elecciones y que es el Partido Republicano y eso es una realidad que tienen que aceptar. Si bien, no todos piensan así, yo creo que la mayoría de sus dirigentes o parte de la directiva nacional saben que acá el propósito es ganarle a la izquierda. Lamentablemente todavía se sigue escuchando a algunos que nos ven a nosotros como la competencia, perdiendo de vista lo importante, que es ganarle al Frente Amplio.

-¿Cómo observa la disputa que hay en Viña al interior de Chile Vamos por el tema de quién va a ser el candidato? Antonella dijo que se abría a poder buscar la mejor carta para el sector.

Creemos que en Antonella se reúnen todas las condiciones. Precisamente por la coyuntura y las circunstancias por las que atraviesa la comuna y en particular por el contraste que genera con la alcaldesa Ripamonti con su falta de gestión y falta de experiencia. Es una muy buena alternativa y tanto Antonella como cualquier dirigente del Partido Republicano sabe que la prioridad número uno es recuperar de manos del frenteamplismo, de manos del octubrismo, los gobiernos locales y para eso no tengamos ninguna duda de que siempre vamos a apostar a la mejor alternativa. Y en este caso, de acuerdo a nuestros estudios de opinión y a las encuestas que circulan de las grandes encuestadoras, también Antonella, pese a no tener un despliegue en campaña aún como lo vemos en otras personas, es la persona que puede enfrentar con éxito a la actual Alcaldesa.

-¿Entonces irán sí o sí en Viña del Mar o buscarán la opción de un candidato único del sector?

Así es. Como lamentablemente en Chile Vamos ha primado la lógica de ponernos candidatos en los pocos lugares donde nosotros estamos compitiendo, nosotros optamos por concentrarnos precisamente en esas pocas comunas que a nivel nacional no superan el 18% del total, y efectivamente va a quedar reflejado para todos los partidos, tal como el mismo Gobierno lo tiene a la vista y tal como lo tuvo a la vista el mismo alcalde Sharp para tomar su decisión de no ir a la reelección, de que los candidatos más competitivos van a ser precisamente los Republicanos. Y por lo mismo nuestra pretensión y decisión es que estos sean los candidatos que nosotros vamos a presentar restándonos, por supuesto, del resto de las comunas donde para lograr una candidatura única no tienen que coordinarse con nosotros. Esperamos que lo logren.

- En la última encuesta signos Francesco Venecian aparece en tercer lugar después de Mundaca y Millones. ¿Cómo ve sus opciones?

No conozco la encuesta Signos, pero sí tengo una buena opinión sobre el trabajo que ha hecho el consejero regional Manuel Millones, pero lo que nos arrojan todas las otras encuestas es que Francesco Venecian está muy por sobre el resto de las alternativas de partidos de oposición. Así que desde ese punto de vista no tengo ninguna duda de que efectivamente va a haber una segunda vuelta y esa segunda vuelta al menos desde la derecha la va a encabezar Francesco Venecian. No sólo Francesco, sino que en todas las gobernaciones de Chile, al menos en 14 de las 16, ya tenemos un candidato confirmado y en el caso de las gobernaciones, a diferencia de las alcaldías, al contar con segunda vuelta creemos que la mejor estrategia que puede tener la derecha sin ninguna duda en el caso de elecciones en donde hay segunda vuelta es que se despliegue la mayor competencia posible y en eso nosotros aspiraremos a que nuestros candidatos en las distintas gobernaciones pasen a segunda vuelta y se conviertan en los gobernadores tal como esperamos ocurra con Francesco en Valparaíso.

¿Qué le parece la crítica y también el apelativo que utiliza José Antonio Kast respecto a llamar "travesti político" al presidente Gabriel Boric?

Esto del travestismo político es un concepto que se maneja en política, precisamente para definir a aquellas personas que cambian sistemáticamente de posición de acuerdo a la conveniencia, a la oportunidad y eso calza de manera exacta en la figura del Presidente de la República que, a estas alturas, prácticamente todo Chile ha visto sus volteretas, sus cambios en sus posiciones, incluso posiciones que son bastante relevantes y que antes eran muy significativas para su público, para su gente, para quienes votaron por él, pero que ahora en el fondo por un tema de oportunidad las ha desechado. Para quienes se escandalizan con los dichos de José Antonio Kast es bueno que sepan que desde el partido Republicano no somos muy de la lógica de andar diciendo lo políticamente correcto, creemos que quienes caen en la dinámica de decir lo políticamente correcto han sido en gran medida los responsables de que en Chile hayamos tenido un episodio tan lamentable como el estallido o que tengamos hoy día un gobierno de extrema izquierda. A esas personas hay que plantearles con todo respeto de que por lo menos desde nuestra vereda republicana vamos a decir las cosas como son, independiente de si algunos se escandalizan.

-El Presidente dijo que el motivo por el que él cambiaba era porque no era lo mismo ser Diputado que ser Presidente de todos los chilenos.

No le creemos en los cambios al Presidente. Creo que tiene más que ver con la oportunidad, con tratar de sintonizar de manera temporal con la ciudadanía, pero lo que vemos a nivel país es que la ideología está más presente que nunca en las grandes decisiones que van tomando. Así es como lograron desarmar desde su ideología algo tan importante como la educación y avanzan también de manera significativa en la salud privada. Pretenden, a través de un proyecto también basado en la ideología, afectar profundamente el sistema previsional metiendo al Estado como administrador de los ahorros de los trabajadores, eso es lo que vemos también en cada una de las actuaciones que hay a lo largo de Chile en donde sistemáticamente van frenando el desarrollo impidiendo el avance de proyectos que podrían traer mucho trabajo y buenas noticias para el empleo. Simplemente hay una estrategia de parecer algo que no son para que en el momento que corresponda logren convencer a un par de personas que no tienen mucha firmeza en la defensa de sus ideas y conseguir los votos. Y con eso nos instalan un cambio estructural en el país.

-El Presidente también habló sobre la detención de los 12 carabineros por la investigación de la Fiscalía Centro Norte por presuntos actos de corrupción y falta de la probidad. Por X instó a que la indagatoria la siga llevando a la justicia ordinaria. ¿Qué le parece?

Nosotros en el contexto del proyecto que fija las reglas para el uso de la fuerza hemos señalado muy claramente que creemos que la justicia especializada, en este caso la justicia militar, es la que se debe pronunciar cuando se ha hecho o cuando existe alguna investigación en donde se vea envuelto un militar o un funcionario policial en el ejercicio del uso de la fuerza. Nada tiene que ver con actos que dicen relación con delitos comunes en donde esperamos exista la mayor severidad con las personas involucradas en esos casos. Y lo que corresponde en ese caso es precisamente la aplicación de la justicia civil como cualquier otra persona que cae en casos de corrupción. Dicho eso, miramos con especial gravedad la situación de estos carabineros involucrados en un caso de corrupción, esto es una señal que nos vuelve a confirmar que los tentáculos del crimen organizado o de las prácticas que se observan en países en donde el crimen organizado tiene el control están mucho más avanzadas en Chile de lo que habríamos esperado y no sabemos necesariamente si es que este grupo de policía obedecía o tenía algún tipo de relación con alguna organización criminal pero sí son señales que debemos tomar con la mayor firmeza, y enfrentarlo pensando que podrían haber más casos y se podría generalizar si es que no se toman medidas.

-¿Cómo ven a José Antonio Kast respecto a Evelyn Matthei, quien ha tomado bastante fuerza en las encuestas?

Nosotros, y en particular José Antonio Kast, de quien esperamos sea nuestro candidato presidencial el próximo año, hemos estado encabezando el plan de recuperación territorial y de seguridad pública integral que pretendemos ofrecerle a Chile para desarrollarlo dentro de los próximos años. Por lo mismo, en vez de estar apareciendo en distintos matinales u opinando de cualquier cosa, él ha estado formando equipos de trabajo dedicado a materias de seguridad para que el día de mañana, si es que nos corresponde ser gobierno, efectivamente se pueda frenar el avance del narcotráfico y del crimen organizado. Ya habrá tiempo para poder comunicarlo en esos medios de comunicación en donde el resto de las candidaturas han estado desplegados sistemáticamente durante el último tiempo, pero nosotros creemos que es más importante ofrecer algo contundente y robusto en materia de seguridad pública porque sabemos que la decisión de los chilenos en noviembre del próximo año va va a ser una y consiste precisamente en votar por la persona que creemos los chilenos va a terminar con el crimen organizado y con el narcotráfico en Chile. Esa es la única pregunta que vamos a contestarnos los chilenos ese día.

-Se han hecho llamados a los presidenciables del sector para ordenar sus filas debido a las indefiniciones en las candidaturas de la región de Valparaíso. ¿Coincide en que es parte de su rol?

Nosotros, con las dificultades que hemos observado en la coordinación municipal, le pedimos a la alcaldesa Matthei que ordene a sus partidos, que ordene a sus dirigentes para lograr precisamente la unidad en al menos las candidaturas de alcalde. Y eso es fundamental, ella tiene que asumir el liderazgo y ponerlo en ejercicio ordenando a sus partidos. En el caso nuestro la coordinación es total, José Antonio Kast con su liderazgo trabaja muy de la mano de las decisiones que nosotros como partido hemos estado tomando y en eso existe unidad de propósito total. Esperamos que esa buena experiencia que hemos tenido nosotros la pueda desarrollar también Evelyn Matthei con sus partidos en la coordinación municipal.

-¿Se refiere a la región de Valparaíso?

Hablo a nivel nacional, pero claro que aplica también a la región del Valparaíso.

-¿Irá a competir en las elecciones del próximo año?

Mi rol hoy es ser presidente del partido Republicano y ejercer bien el mandato que me dio el partido. Eso implica que tengamos a la mejor de nuestra gente en lugares en donde puedan mejorar la calidad de vida a las personas. Es el desafío que tenemos en octubre con estas cuatro elecciones simultáneas y es vital. Ya tendremos tiempo después de esa elección de pensar en los desafíos que vienen y obviamente no descarto el asumir una candidatura parlamentaria en Región de Valparaíso.

-¿Para Senador?

Vamos a estar disponibles para lo que el partido nos pida. Han publicado por ahí como alternativa para ir al Senado y efectivamente es una opción que no descarto pero sin perder vista que lo que me corresponde hoy día es hacerlo bien como presidente del partido Republicano y después tomaremos decisiones de orden senatorial.

