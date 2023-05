Presidente de la Comisión de Salud del Core de Valparaíso pide la renuncia de Ministra por crisis del Hospital Van Buren

"Ministra, con humildad y respeto, usted debería irse". Con estas palabras, el consejero regional (core) de Valparaíso y presidente de la Comisión de Salud del Core, Roy Crichton Orellana (DC), exigió la renuncia de la ministra de Salud, Ximena Aguilera Sanhueza, a quien responsabiliza por el calamitoso estado en el que se encuentra actualmente el Hospital Carlos van Buren de Valparaíso.

En el plenario del Gobierno Regional, el core que representa a la provincia de San Antonio dio a conocer ante sus pares consejeros y al gobernador Rodrigo Mundaca que ha habido una absoluta "falta de respuesta" de parte del Ministerio de Salud en relación a la falta de equipos, tanto para reponer como para adquirir, en el recinto de salud porteño, y cuyo costo ascendería a los 15 mil millones de pesos.

Para comprender la gravedad de la situación que denuncia el core Crichton, primero hay que tener en consideración que el Hospital Carlos van Buren recibe las derivaciones de todas las provincias de la región de Valparaíso, sumado incluso a pacientes de otras regiones del país, especialmente aquellos con cuadros críticos.

Bajo este contexto, el militante de la Democracia Cristiana (DC) afirma que, considerando el aumento que se proyecta de enfermedades respiratorias por la época invernal, es "urgente" reponer el equipamiento con vida útil vencida, en mal estado o en estado regular de conservación, a las principales unidades que se ven afectadas, como Unidad de Paciente Crítico, ya sea en Neonatal, Pediátrico y Adulto; como en las Unidades de Urgencia, ya sea en Infantil, Pediátrica y Adulto.

Y es que en detalle, la denuncia del Consejero Regional da cuenta que el centro asistencial porteño no posee monitor de apnea; monitor de signos vitales; electrocardiógrafo; monitor multiparámetro, ni de mediana ni de alta complejidad; cama eléctrica UCI; monitor desfibrilador; ventilador mecánico invasivo; camilla de transporte a público; ni siquiera una balanza para lactantes.

En definitiva, de los $15 mil millones necesarios para la compra de equipos, "cerca de $2.500 millones es el costo del equipamiento cuya adquisición es imperiosa para enfrentar el invierno que se avecina", advirtió la autoridad.

"El Ministerio de Salud, encabezado por la ministra (Ximena Aguilera), han abandonado a esta región. Las listas de espera de pacientes que deben ser tratados en el Hospital Carlos van Büren tienen un retraso de hasta cuatro años, lo que evidentemente compromete la dignidad de las personas. Y ni siquiera estoy hablando de los 19 mil pacientes oncológicos de la región que no están siendo atendidos oportunamente; no estoy hablando de los APS que se encuentran en un estado catastrófico; ni del convenio de programación Gore-Minsal", sostuvo.

Además, el Consejero apuntó sus dardos hacia la seremi de Salud de Valparaíso, Lorena Cofré, lamentando que "la representante del Ministerio de Salud en la región no ha venido (al Consejo Regional) a dar una explicación sobre el Anteproyecto Regional de Inversión (ARI), para que nosotros conozcamos cuál es el presupuesto en salud pública para el próximo año en esta región".

Ante todos estos antecedentes, Roy Crichton emplazó directamente a la ministra Ximena Aguilera, a quien dijo que "debería dar un paso al lado", agregando que "me gustaría decirle que en esta región la gente muere por falta de atención y de equipamiento hospitalario. Usted es la responsable del estado de la salud pública, al igual que las administraciones anteriores –porque esto no es un problema de la derecha o la izquierda– pero ahora, el estado de la salud pública en esta región es catastrófico y esa situación no la podemos aceptar".

Por último, el core DC por la provincia de San Antonio cerró diciendo "con humildad y respeto: usted debería irse y el Gobierno, que también ha sido ineficiente e ineficaz en el tema, debería nombrar en el cargo a una persona que esté calificada y que tenga la sensibilidad para enfrentarse a los rostros de los pacientes que necesitan una atención urgente y digna".

PURANOTICIA