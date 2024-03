Presidente de Botilleros de Viña y plan de reducción de patentes de alcohol: “Es una persecución”

El presidente de las botillerías de Viña del Mar, Jorge Cuevas, criticó duramente la decisión municipal de caducar patentes de alcoholes limitadas enfocándose principalmente en su rubro, y acusó una persecución en contra de las botillerías. “Toda la vida han hecho lo que han querido con las botillerías. Si quieren eliminar patentes, no sigan entregando patentes para los supermercados que son 10 veces una botillería chiquitita”.

En la sesión extraordinaria del jueves pasado el Concejo Municipal aprobó por unanimidad el plan de redistribución comunal de las patentes limitadas de alcohol. De acuerdo a lo expuesto ese día por Verónica Díaz, directora del Departamento de Patentes del Municipio, actualmente en la comuna hay 616 patentes vigentes de este tipo de clasificación, pero deberían ser 557, de acuerdo a la cantidad de habitantes de la ciudad, según el último Censo (334.248 personas), lo que significa que Viña del Mar está excedido en 59 patentes, al considerar que la normativa vigente -la ley 19.925- solicita otorgar una patente cada 600 habitantes.

La propuesta municipal significa que en Depósitos de licores -categoría en la que entran las botillerías- éstas bajen de 299 a 260. “No tocamos las patentes de bar porque son pocas y además en remate, cuando rematamos letras patentes se gana harto dinero para el Municipio”, dijo Díaz. En las patentes de cerveza se busca bajar de 221 a 202 y en las de minimercado, de 26 a 25.

El concejal René Lues, presidente de la Comisión de Turismo, Desarrollo Económico y Alcoholes, explicó que “en la práctica no hay disminución de patentes de alcohol, sino una distribución de las mismas. En efecto, en el año 2018, el intendente de la época que, conforme a la ley, tenía la facultad de determinar la cantidad de patentes por habitantes de la comuna, la fijó en 1 cada 400 personas. Luego en 2021 esa cantidad se rebajó a 1 cada 600 habitantes, generándose como consecuencia que una cantidad importante de patentes quedara fuera del límite legal, pero que, por haber sido adquiridas legalmente, no podrían eliminarse, sino caducarse por no pago dentro del plazo legal u otras razones definidas por la ley”.

Acotó que “estamos excedidos en 59 patentes, las que, como señalé, solo podrán caducarse por no pago o por los motivos estipulados en la ley”. Por tanto, la distribución de patentes “aprobada por el concejo municipal para los años 2024-2027, es para adecuar la cantidad máxima de patentes que debería tener Viña del Mar. El total o parte de las 59 patentes que exceden el límite legal, podrán quedar eventualmente dentro del límite si en el Censo 2024 Viña del Mar aparece con más habitantes que en censo anterior”.

De todas formas, para Cuevas la noticia “es un balde de agua fría para todos nosotros, porque estamos trabajando tranquilamente y que de la noche a la mañana nos enteremos de que se van a eliminar una cierta cantidad de patentes para nosotros es un tema gravísimo porque nos deja sin nuestra fuente laboral. Fue tajante la directora de Patentes de que ella va a ser casi lo imposible para que se cumpla lo que la ley dispone, que es la cantidad de patentes por la cantidad de habitantes”.





El representante gremial expuso que “mientras se cumpla la ley no hay problema, si un locatario no cumple con el pago de las patentes semestrales está bien, pero hoy en día ninguna botillería está dispuesta a no pagar porque sabe que va a perder su fuente laboral. El problema es lo de la infracción, porque por cierta cantidad de infracciones la ley dice que no se le puede renovar la patente a las botillerías, pero lo que estamos viendo hoy en Viña del Mar es que se están fiscalizando solamente a las botillerías. En el caso mío somos 10 patentes comerciales de las cuales hay patentes de alcohol en mi botillería, que es clasificación A, pero también hay restaurantes, fuentes de soda, pero al único que se le fiscaliza es a mí, a la botillería.

¿Por qué cree que ocurre eso?

-Porque nos quieren eliminar, no somos importantes para ellos. Y eso está más que claro porque nosotros nos enteramos por la prensa de esto, entonces realmente no somos un ente importante para el municipio. Somos el bicho raro, que perjudica a la población, y encuentro discriminatorio que busquen bajarnos las patentes a nosotros.

Entiendo que también se buscan reducir las patentes limitadas de otras categorías, a excepción de los bares.

-Bueno, el municipio busca la rentabilidad, nos perjudica solamente a nosotros, pero a los bares no porque les genera rentabilidad con los remates. Pero es un número significativo, estamos hablando de 299 patentes de clase A reducidas a 260, es un buen número de familias que perderían su fuente de ingreso, y estamos hablando de que son muchas mujeres. La mayoría de las botillerías acá en Viña son atendidas por mujeres, es cerca del 50%, y créame que de las 299, desde que se supo esto, no me ha parado de sonar el teléfono y están todos y todas con miedo.

¿Qué le dicen?

-¿Qué vamos a hacer? Nadie sabe. Están todos estudiando la ley, se habla de que no se pueden hacer transferencias porque el plan regulador no lo permite, pero estamos hablando de patentes que son administradas, la municipalidad ya no entrega estas patentes. Son patentes limitadas que ya están instaladas en un lugar específico y nosotros por la nueva ley debiéramos solamente dar aviso y hasta eso se nos está prohibiendo. Imagínese una botillería que hace 50 años está y su dueño quiere cambiar su rubro y transferirla, si el plan regulador hoy no lo permite no se puede hacer. Yo inscribí la patente en 2014 y en ese momento sí se podía y ahora no. Es lamentable. Yo quiero vender y hoy no lo puedo hacer. La ley en su artículo 9 pide solo pueden transferirse previa inscripción en la oficina municipal, pero acá lo que solicita la directora es un informe previo en la Dirección de Obras, pero no es una patente limitada donde yo gestiono desde cero, solamente estamos haciendo un traspaso de nombre de algo que ya está. Es injusto porque las únicas prohibiciones que hay están en el artículo 4, y son seis, pero acá estamos hablando de una transferencia y acá la directora Verónica Díaz no está permitiendo eso.

¿A usted le pasó algo en particular?

-Sí, yo tuve en venta mi local y no se pudo realizar la venta porque ella no quiere. Se coarta mi derecho de emprender, de la actividad económica. No sé por qué, le dio con las botillerías, y en el Concejo donde vieron esto se reía de la gente que perdió las patentes por equis motivo. No necesariamente porque tengas una patente de alcohol te va a ir bien en la vida, hay momentos en que las personas tienen problemas, o se fueron a quiebra, o problemas económicos o razones personales, de salud, etcétera. Que una directora se ría de que se hayan perdido esas patentes de alcohol es gravísimo. Algo pasó, nadie quiere perder una patente de alcohol. Eso significa que una familia entera perdió la patente, y no es porque no quieran pagar o se haya olvidado, porque dentro de las reglas de un botillero es sagrado pagar las patentes en enero y en julio, está dentro de los mandamientos que tenemos, hay que pagar para que no se pierdan, pero perderlas por multas erróneas es otra cosa.

¿Multas erróneas?

-Sí, tenemos varios antecedentes de que se están cursando infracciones y multas que no corresponden a la ley en Viña del Mar. Para comprar alcohol hay que exhibir el carnet de identidad, y funcionarios de Carabineros fueron a hacer esa inspección y me cursaron una infracción por no pedir carnet de identidad, pero al revisar las cámaras para verificar eso, se muestra claramente que el trabajador solicita el carnet de identidad a la persona que va a comprar y éste lo exhibe. Pero el carabinero se dio media vuelta e igual puso la infracción. Se concurrió al 2° Tribunal de Policía Local y en ningún momento me escucharon, siempre le creyeron al ministro de fe. Yo tuve que demostrar lo que había pasado y lo hice a través de las cámaras, pero no aceptaron que las mostrara, tenía que ser una secuencia fotográfica. Eso significó un gasto para presentarlo y para que el juez dijera “no, tiene que pagar 5 UTC y si no paga en 5 días se va con reclusión nocturna”. Entonces, yo, mostrando la evidencia, me pregunto ¿cómo voy a pagar 5 UTC por una multa por no pedir carnet de identidad si tengo las pruebas que demuestran que sí se hizo? A la quinta vez el muchacho me creyó y recién ahí le mostró el video al juez. Y él se percató que la hora que el carabinero señaló en el parte de infracción no coincide con la hora de las cámaras, y yo me fui bien frustrado. Solicité las cámaras del condominio que duraban más tiempo y mostré las grabaciones a la hora en que fue la patrulla, a la hora en que sacó la infracción y a la hora en que el carabinero supuestamente cursó la infracción. El carabinero puso una hora que no correspondía, mintió. A las 19.40 horas el carabinero dice en el parte que fue la infracción y tengo dos cámaras que dice que fue a las 18.30 horas y se demostró a través de las cámaras del condominio que a las 19.40 horas el carabinero no estaba ahí. Pero es muy complicado porque no nos creen, y el tener 2, 3 partes significa la clausura del local al quitarte la patente.







¿Qué cree que sucede acá?

-No sé. Cuando van otros fiscalizadores a las botillerías, yo les pregunto ¿por qué no van a otros locales a fiscalizar? Y me dicen que están exclusivamente fiscalizando botillerías. Tengo toda la evidencia y por miedo no lo quise dar a conocer, pero esto ya está demostrando lo que se está haciendo en el municipio a través de la directora, y es gravísimo. Las imágenes están y hoy ya no tengo miedo, tengo rabia, porque a toda costa están tratando de eliminarnos, claramente están tratando de sacar partes a las botillerías. Tengo muchos reclamos de botilleros que están complicados porque les fiscalizan y sacan multas a ellos, a ellos y a ellos. Si somos todos contribuyentes el inspector municipal o el carabinero tiene que fiscalizar a todos por igual, y se demostró en el Concejo del día 7 que no somos importantes para ellos. Ningún concejal se comunicó conmigo. Yo tengo claro lo que dice la ley y la ley la cambió el Congreso pasando de 1 patente cada 400 habitantes a cada 600.

¿Qué están haciendo al respecto?

-Nos estamos organizando a nivel nacional porque esto no ocurre solo en Viña del Mar. Según lo que dice la ley serían muchísimas patentes que se tendrían que eliminar bajo esta lógica de la ley, lo que significa muchísimas familias en el país. Hay una persecución contra nosotros, ¿por qué cree usted que el juez no nos creyó, no quiso ver las pruebas que teníamos? Fui siete veces al tribunal, solicité hablar con el juez y nunca me quiso recibir. Los fiscalizadores, cuando les pregunté luego de presentarme como presidente de los botilleros, me dijeron que tenían órdenes de fiscalizar solamente botillerías. Estamos estudiando qué hacer, tengo una reunión con el presidente de Valparaíso y el presidente a nivel nacional. Si quieren eliminar patentes, perfecto, pero sin esta persecución, sino que de manera justa, pero también hay que ver esto con los senadores y diputados también, por el daño que se genera con esto, además nosotros tenemos que trabajar encarcelados prácticamente por los problemas de seguridad que no se solucionan y eso agota. Uno piensa en jubilarse pero la municipalidad dice que no se puede vender, no se puede transferir y la patente tiene que morir contigo. Tengo colegas con 50 años en botillerías que son viejitos, pero no pueden vender para su jubilación. Toda la vida han hecho lo que han querido con las botillerías. Si quieren eliminar patentes, no sigan entregando patentes para los supermercados que son 10 veces una botillería chiquitita.

