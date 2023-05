Presidente Boric ya está en Punta Arenas para votar: "Confío profundamente en la sabiduría democrática del pueblo de Chile"

El presidente Gabriel Boric aterrizó en Punta Arenas para participar en las elecciones de consejeros constitucionales que se realizarán este domingo 7 de mayo.

El Mandatario llegó cerca de la medianoche de este viernes la capital de Magallanes, debiendo ejercer su sufragio en la Escuela Patagonia.

Además, el jefe de Estado aprovechará el viaje para sostener reuniones con autoridades locales y de visitar este viernes la planta demostrativa de e-Combustibles Haru Oni.

En su arribo, Boric aseguró que "mis expectativas son fortalecer la democracia. Creo que en nuestro país, hace mucho tiempo, hay una necesidad de adecuar las normas que nos rigen a los tiempos en que vivimos. Creo que el pueblo de Chile mayoritariamente se ha pronunciado en esa dirección".

"No me corresponde por la veta electoral referirme a la contingencia política específica, pero yo confío profundamente en la sabiduría democrática del pueblo de Chile y no cabe duda que vamos a tener una jornada ejemplar", sentenció.

PURANOTICIA