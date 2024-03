Presidente Boric reconoce que reconstrucción en la región de Valparaíso tras incendios "va más lento de lo que las familias necesitan"

El presidente Gabriel Boric se trasladó hasta la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso, lideró la entrega de útiles escolares a estudiantes afectados por los incendios forestales.

En la Escuela Ministro Zenteno, el Mandatario anunció ayudas y apoyos para el regreso a clases.

En compañía del ministro de Educación, Nicolás Cataldo; la Directora Nacional de Junaeb, Camila Rubio; el Gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; y la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, entre otras autoridades regionales y de Gobierno, el Jefe de Estado encabezó la entrega de un kit de útiles escolares de emergencia para cerca de 4 mil estudiantes.

“El habilitar los establecimientos educacionales para dar inicio al año escolar es fundamental para que vuelva la normalidad, para que los niños y niñas puedan tener contención, y sobre todo, para que no pierdan su trayectoria educativa”, señaló.

Los kit de útiles escolares de emergencia, alrededor de 2.500 sets para estudiantes de enseñanza básica y 1.500 sets para estudiantes de educación media, consideran los mismos implementos y materiales del set que entrega el Programa de Útiles Escolares (PUE) de Junaeb, además de una mochila y dos cuadernos universitarios adicionales.

En la ceremonia, el Presidente profundizó sobre otras medidas de apoyo para estudiantes escolares y secundarios afectados por la emergencia, como el pago del Bono de Uniformes Escolares, aporte de $100.000 que recibirán más de 3.430 estudiantes de manera automática.

También se realizará un seguimiento de las familias con niñas, niños y adolescentes para entregar atención psicosocial y activar los apoyos específicos que puedan requerir.

Además, en materia de educación superior, todos los estudiantes que cuenten con la Ficha FIBE recibirán la Beca Especial que otorga beneficios en las líneas de alimentación y mantención mediante la entrega de $700.000 de libre disposición en pagos de 10 cuotas ($70.000 cada mes), y por medio de la BAES, $44.000 de marzo a junio y $45.000 de julio a diciembre.

En la ocasión, el jefe de Estado reconoció que el trabajo de entrega de viviendas de emergencia en las zonas afectadas por los incendios ha sido más lento del que esperaban.

“Estoy consciente que dada la magnitud de la catástrofe hay apoyo, ayuda, tareas que muchas veces van más lento de lo que las familias necesitan (...) no hay ninguna justificación que valga cuando hay una persona sin techo”, indicó.

“Hoy hablaba con la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, y me contaba algunos problemas que han habido con Senapred, por ejemplo. Hoy también me voy a juntar con el director de Senapred a exigir trabajo en conjunto. Aquí no puede haber una institución del Estado culpando a las municipalidades por los problemas. Por ningún motivo”, añadió.

