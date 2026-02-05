Presidente Boric reconoce "cuello de botella" en habilitación de viviendas de emergencia para afectados por incendios en el Biobío

El Presidente Gabriel Boric reconoció “lentitud” en la instalación de viviendas de emergencia tras los incendios que afectaron a la zona centro sur del país, especialmente en la región del Biobío.

Durante su gira por la región de Aysén, el Mandatario señaló que “ante las críticas, en particular respecto a la instalación de viviendas, a la lentitud de la instalación de viviendas de emergencia, quiero decirles que creo que tienen razón”.

“Acá no voy a entrar a pelear con los alcaldes ni con el gobernador. Quiero decirles que tenemos que trabajar juntos para sacar esto adelante”, añadió.

En esta línea, admitió que "efectivamente hay un cuello de botella en la instalación de viviendas de emergencia. Un cuello de botella que se puede explicar por múltiples factores, que tiene que ver desde la calidad del terreno, desde los proveedores”.

Y mencionó que le han “exigido a Senapred que se incorporen nuevos proveedores para las viviendas de emergencia y que se apure el tranco”.

SALA CUNA UNIVERSAL

Por otro lado, el jefe de Estado llamó al Congreso a aprobar el proyecto de sala cuna universal. “Hoy día tenemos un consenso técnico respecto a una política pública que lleva demasiados años esperando y que su ausencia ha llevado a la discriminación de las mujeres y a la dificultad para ellas de ingresar al mundo laboral, que es la política de sala cuna”, mencionó.

El Presidente instó a que “saquemos sala cuna en marzo. Yo les digo desde acá, esto no se trata de qué Gobierno pone la firma y por eso le propongo también al nuevo Gobierno que esto no puede ser una cuestión de quién se lleva los créditos de esto, lo que importa son las mujeres de Chile, lo que importa son los niños y las niñas de Chile”.

“Saquemos la ley de sala cuna las primeras semanas de marzo y que el próximo Gobierno sea el que promulgue la ley. Yo no estoy preocupado de esas cosas, a mí lo que me preocupa es que las mujeres de Chile y los niños y niñas de Chile tengan mejores políticas públicas”, subrayó.

