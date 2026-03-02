Presidente Boric nombra a Elisa Ayala como directora suplente del SLEP de Atacama tras polémica salida de Daslav Mihovilovic

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó este lunes que la profesora de educación física y doctora en educación, Elisa Ayala Cortez, fue designada por el Presidente Gabriel Boric como nueva directora ejecutiva suplente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama.

El nombramiento busca reorganizar el organismo, que ha tenido una serie de controversias, destacando la reciente salida del director anterior, Daslav Mihovilovic, por una cuestionada celebración institucional que derivó en la solicitud de renuncia por parte del Ejecutivo.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Mineduc, Ayala pondrá a disposición “del territorio su amplia trayectoria formativa, académica y de liderazgo en el sistema educativo”.

La designación de Ayala ocurre a meses de las elecciones de la rectoría de la UMCE, instancia en la que perdió tras cuatro años de mandato desde 2021 hasta 2025, periodo en el que se transformó en la primera mujer en liderar dicha institución en 132 años.

La Dirección de Educación Pública, en tanto, destacó que la designación de Ayala permitirá robustecer el trabajo territorial y dar continuidad al fortalecimiento de los aprendizajes, el acompañamiento técnico-pedagógico y la gestión de los equipos en los establecimientos del Servicio Local.

En los próximos días, la nueva directora suplente sostendrá reuniones de coordinación con jefaturas, equipos técnicos y actores del territorio, con el objetivo de avanzar en la planificación y priorización de los desafíos institucionales.

PURANOTICIA