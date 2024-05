Presidenta de los pescadores industriales del Biobío: “se tiene que garantizar el libre tránsito hacia el puerto”

La presidenta de los pescadores industriales del Biobío, Macarena Cepeda, detalló los efectos que el paro y bloqueo de accesos que se mantiene por casi dos meses en Puerto Coronel ha provocado en la pesquería industrial de la zona.

En entrevista con radio Infinita, Cepeda afirmó que la situación está “muy complicada” y que desde la pesca industrial “hemos cuantificado cerca de 2 millones de dólares asociados a esta toma ilegal” del puerto.

En la misma línea, explicó que “este paro que estamos viviendo significa un impacto a toda la cadena productiva de la región del Biobío” y advirtió que “hay que tener a la vista que hay navieras que tienen destinos específicos que salen por este terminal, y por lo tanto, mover la carga a otros puertos no es posible”.

Afirmó también que “se tiene que garantizar el libre tránsito hacia el puerto” y que hoy “no están dadas las condiciones ni siquiera para poder acercarse al puerto (…) está cerrado con candado por fuera y no dejan ingresar a los trabajadores” que no adhieren a la movilización.

Así agregó que “hoy lo que dice la delegación presidencial es que mientras no haya una toma violenta ellos no pueden interceder (…) eso es absurdo, que no intercedan para que esto se resuelva”.

Macarena Cepeda también puntualizó en que “hay carga que está inmovilizada y ni siquiera se puede mover a otros terminales dentro de la región (…) una de las partes está ejerciendo violencia”, enfatizó.

Ante las consecuencias del paro, Cepeda estimó que “tenemos que redirigir carga al norte (…) hay un daño a la imagen del país, y la región está perdiendo competitividad, tenemos el riesgo de que haya navieras que no quieran regresar al puerto del Biobío (…) el país está perdiendo la confianza de ser un socio estratégico”, advirtió.

