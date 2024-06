Preparan proyecto de construcción de viviendas para El Olivar, zona arrasada por el megaincendio en Viña del Mar

Alcaldesa Macarena Ripamonti ha sostenido reuniones con el arquitecto Alejandro Aravena, ganador del principal premio de arquitectura a nivel mundial, para levantar un proyecto muy concreto con un estándar superior, a fin de entregar respuesta a los vecinos que por las condiciones de sus casas no pueden construir una vivienda de emergencia y a quienes los bonos de acogida son insuficientes para pagar un arriendo.

Con el fin de apoyar la reconstrucción de viviendas en el sector de El Olivar, en Viña del Mar, uno de los sectores afectados por el megaincendio registrado en febrero pasado, el Municipio se encuentra trabajando en un proyecto con el estudio Elemental, que dirige Alejandro Aravena, ganador del Premio Pritzker 2016, principal galardón de arquitectura en el mundo.

La alcaldesa Macarena Ripamonti ha sostenido diversas reuniones con Aravena, quien además es académico de la Pontificia Universidad Católica (PUC) y profesor visitante de la Universidad de Harvard.

El proyecto «Edificio para Reconstrucción de Viviendas afectadas por el Incendio 2024 en Viña del Mar» se enmarca en el proceso de reconstrucción que se inició tras el incendio sin precedentes ocurrido en febrero pasado, que arrasó con más de 5 mil viviendas y afectó a más de 20 mil personas, quemando casi un tercio de la superficie de la comuna.

"En menos de 55 días, nuestro Municipio, en conjunto con Elemental, el aporte y trabajo de las universidades y sus estudios académicos, levantamos un proyecto muy concreto con un estándar superior, con los costos, entregando una respuesta a quienes hoy están en una indefensión permanente: me refiero a los vecinos que por las condiciones de sus casas no pueden construir una vivienda de emergencia, particularmente en El Olivar, y también a quienes se encuentran viviendo en edificios que están bajo riesgo de derrumbe en este momento. Estas familias y, sobre todo, personas mayores no pueden arrendar en otro lado por los bonos de acogida porque no alcanzan los montos”, señaló la alcaldesa Macarena Ripamonti.

La jefa comunal sostuvo que “frente a este problema, que todavía no está resuelto, levantamos una propuesta con el prestigioso estudio de arquitectura de nuestro país que además ya tiene la experiencia de un proceso de reconstrucción en Constitución para el terremoto de 2010 y tsunami; tenemos un proyecto listo y esperamos poder contar con el Gobierno Nacional, avanzar rápido y no tener que esperar tantos años para dar una solución definitiva a las personas”.

SOLUCIÓN RÁPIDA Y EFICIENTE

El proyecto «Edificio para Reconstrucción de Viviendas afectadas por el Incendio 2024 en Viña del Mar» consta de un edificio industrializado de cuatro pisos, para traer solución habitacional a cuatro familias lideradas por personas mayores.

El tiempo de construcción es de aproximadamente dos meses, siendo una solución rápida, eficiente y digna para las familias afectadas.

El estudio Elemental, cuyo director ejecutivo es el arquitecto, se fundó en el año 2000 y desde entonces ha trabajado con arquitectura en grandes y pequeñas escalas en Chile y el resto del mundo, desde universidades hasta edificios de oficinas y viviendas sociales. Ha ganado reconocimiento internacional por sus soluciones originales a los desafíos sociales, como la escasez de viviendas en los barrios económicamente desfavorecidos de Santiago.

Cabe destacar que el proyecto se encuentra habilitado para recibir donaciones en el marco de la Ley Nº 20.444, a través de la Tesorería General de la República.

PURANOTICIA