Precandidatos a Primarias en Valparaíso y rol de Jorge Sharp en caso «Farmacias Populares»: "Era responsable de administrar los recursos"

Durante la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por el caso «Farmacias Populares», donde se investigan presuntas transacciones irregulares de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), apareció el nombre del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, tesorero de la entidad entre 2017 y 2021.

Esto, debido a que la fiscal que lidera el caso, Giovanna Herrera, de la Fiscalía Centro Norte, leyó la declaración que el jefe comunal porteño entregó a funcionarios de Carabineros del OS-7, justamente en el marco de dichas indagatorias.

"En ninguna de estas contrataciones que usted me señala yo tuve participación ni tampoco recuerdo haber autorizado esta compra", comenzó diciendo el abogado nacido en Punta Arenas, según la lectura realizada por la persecutora.

Luego, Sharp prosiguió indicándole a los funcionarios policiales que "en relación al producto Interferón (fármaco traído desde Cuba para utilizar durante la pandemia del Covid-19), reitero lo señalado: no tuve conocimiento. En mi calidad de tesorero, no tenía acceso a las cuentas bancarias. Mi función, en la práctica, se relacionaba con la labor que tenía por estatuto encomendada".

"Yo no estaba de acuerdo con muchas cosas del funcionamiento de la Achifarp, por lo cual me llevó a tomar la decisión de dejar el cargo", sentenció el Alcalde de Valparaíso, según consignó la fiscal Herrera a través de la lectura de su declaración.

En base a esto y los posibles grados de responsabilidad que podría tener el alcalde Jorge Sharp en el caso «Farmacias Populares», Puranoticia.cl tom ó contacto con algunos de los precandidatos que este domingo 9 de junio competirán en la Primaria por ser la carta única del oficialismo con miras a las municipales de octubre en el Puerto.

El primero en abordar el tema fue el representante de la Democracia Cristiana (DC), Guillermo de la Maza, quien señaló a Puranoticia.cl que "no tengo mayores antecedentes, pero sólo puedo decir que si hay una directiva de la que soy parte, pero no he participado en la toma de decisiones, me parece que para qué soy dirigente. Ahora, la justicia tiene que determinar. El alcalde Jadue está imputado, y ahora tiene que probarse su culpabilidad y él tiene que probar su inocencia también. Y ahí tenemos que esperar que esta investigación se haga bien hecha y rápida".

"Yo soy usuario de la farmacia popular y la óptica popular, que me parecen un tremendo acierto. Pero si ese acierto viene con temas de trasfondo que rayan en la ilegalidad, me parece que el fin no justifica los medios. Entonces, esperaría que la Fiscalía lleve a cabo su investigación, que sea con eficiencia y eficacia, y que lo determine luego porque más allá de las responsabilidades personales, las farmacias, ópticas y laboratorios populares son un beneficio para mucha gente que no tiene acceso. Y si hay culpables, que sea encarcelado, pero que se transparente", sentenció.

Luego, la carta del Partido Socialista (PS), Boris Kúleba, sostuvo que "Jorge Sharp fue el tesorero de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares y mientras se cometían las irregularidades investigadas él era la persona responsable de administrar los recursos financieros cuestionados".

"De no estar involucrado en los hechos investigados, es entonces responsable de, nuevamente, no haber cumplido y abandonado notablemente sus deberes. La farmacia popular de Valparaíso, a cargo de la Corporación Municipal de Valparaíso, y diseñada por el creador de la farmacia popular de Recoleta, en pocos años ya tiene una deuda de casi 2 mil millones de pesos", aseguró el denominado "fiscalizador ciudadano".

Finalmente, la abanderada de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Consuelo Requena, expuso que "hoy hay una formalización de Jadue por la presunta comisión de varios delitos que dicen relación con la compra de insumos para las farmacias populares. Significa que se abre un proceso de investigación y, en este sentido, durante las diversas diligencias que desarrolla la Fiscalía pueden surgir nuevos antecedentes, y es muy probable que por lo menos Jorge Sharp deba prestar declaración, atendido a que por cuatro años, 2017 a 2021, era el tesorero de la asociación".

También puntualizó que "todas las personas que trabajamos en organizaciones, por más pequeñas que sean, sabemos que ser miembro de una directiva acarrea responsabilidades que no se pueden soslayar diciendo que no se ejerció el cargo".

Cabe hacer presente que Puranoticia.cl también tomó contacto con el candidato del Partido Liberal, Sebastián Tobar, quien no contestó a los llamados de este medio; y con la concejala Camila Nieto, de Convergencia Social, quien se excusó diciendo que en ese momento debía ingresar a una reunión y que no alcanzaba a responder".

