Postergan formalización a estudiante acusado de matar a inspectora de Liceo en Calama

La justicia resolvió postergar hasta el próximo martes 31 de marzo la formalización del joven de 18 años vinculado al violento ataque ocurrido al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta en Calama. Tras la audiencia de control de detención realizada a contar de las 11:00 horas de este sábado, se confirmó que el imputado seguirá bajo custodia mientras se completan las diligencias sobre el caso que dejó una víctima fatal.

Según informó el Poder Judicial a través de su cuenta oficial en X, el Juzgado de Garantía de Calama determinó que el sujeto sea trasladado a un recinto penitenciario en Antofagasta por razones de resguardo. La institución comunicó que el tribunal: “Juzgado de Garantía de Calama amplía hasta el martes 31 de marzo la detención del imputado de homicidio consumado de inspectora de establecimiento educacional y cuatro homicidios frustrados. Por motivos de seguridad, el acusado permanecerá en un penal de Antofagasta durante este periodo".

Respecto a la dinámica de los hechos, el fiscal Juan Castro Bekios precisó que el agresor es “un alumno de cuarto medio de dicho establecimiento, un adulto de 18 años”. El persecutor relató que la agresión se perpetró con un arma cortopunzante, hiriendo mortalmente a una de las inspectoras del recinto educacional en primera instancia.

La violencia del ataque se extendió a otros miembros de la comunidad escolar cuando intentaron intervenir. El fiscal Castro Bekios explicó que el estudiante “posteriormente, agrede a una paradocente que trató de auxiliar a esta víctima, resultando también herida de gravedad”. Finalmente, el imputado atacó a tres menores de edad del colegio, precisando el representante del Ministerio Público que “uno de ellos con lesiones de gravedad”.

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