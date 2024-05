¿Por qué Viña aún no actualiza su Plan Regulador? Concejales llaman a acelerar su aprobación y piden concurso para nuevo DOM

El actual Plan Regulador Comunal (PRC) de Viña del Mar data de 2002, es decir, lleva más de 22 años vigente, con varias modificaciones en seccionales pero aún sin una actualización acorde a los tiempos y, principalmente, a los cambios de la ciudad y de los intereses de la población.

Pese a su importancia, recién en los últimos años de la gestión de Virginia Reginato se comenzó a trabajar en crear uno nuevo. Había bastante avanzado, pero con el cambio de gobierno local, la nueva administración de Macarena Ripamonti decidió iniciar un nuevo proceso desde cero.

Aquello generó que hasta el día de hoy no exista una actualización absolutamente necesaria para la planificación urbana de la ciudad y que el municipio se debata entre lo que dictaminaba el director de Obras (DOM) bajo las reglas del PRC vigente, y la propuesta de ciudad de la alcaldesa Ripamonti.

De hecho, el instrumento adquiere tal relevancia en la planificación de la ciudad que incluso la propia ministra de Obras Públicas, Jessica López, cuando ocurrió el socavón en Reñaca de fines del año pasado, aseguró que “hoy día, en el plan regulador de Viña del Mar, está establecida la posibilidad de construir en ese lugar, en esa zona dunar. Yo creo que ese es el problema en fondo. Es el problema en la base”.

La propia alcaldesa Macarena Ripamonti también señaló entonces que el Plan Regulador Comunal (PRC) se arrastra desde la administración de Virginia Reginato (UDI) y aún permite edificar en el sector. Sin embargo, el proceso ha ido más lento de lo planificado.

Hace cuatro meses una nueva tragedia, devastadora para la ciudad, la región y el país, con 137 muertos, hacía ver la falta de una planificación de riesgos que permita poner reglas claras de dónde construir, cómo y de cómo y hacia dónde evacuar.

Es en torno a esto, que algunos concejales de la ciudad plasmaron su preocupación por el evidente retraso de la confección del instrumento, luego de que recién hace unas semanas, posterior al megaincendio, se aprobara la realización de un estudio fundado de riesgos para definir áreas restringidas al desarrollo urbano, por constituir un peligro potencial para los asentamientos humanos, análisis que busca obtener recomendaciones en materia de gestión de riesgo de desastres.

“Con respecto al PRC tuvimos una reunión hace algunas semanas en donde se nos indica que se siguen haciendo estudios y avanzando en la fase de Imagen Objetivo; sin embargo, no hemos visto avances concretos, ni aún recibimos el documento final del diagnóstico”, señaló con preocupación la concejala Antonia Scarella.

“Como hemos dicho desde que esta administración decidió comenzar desde 0 este proceso, era imposible sacar el PRC en una administración, y menos aún considerando esta que es más corta”, añadió.

Para la también arquitecta esta situación “es lamentable, ya que la ciudad sigue sin ninguna modificación en su planificación, se criticó mucho a la administración anterior pero ni siquiera hemos visto modificaciones puntuales al plan existente, estando hace 3 años con la misma norma a pesar de las catástrofes producto de los incendios que hemos vivido u otras como lo ocurrido en las dunas”.

En ese sentido, afirmó que “contar con un instrumento de esta relevancia actualizado es imprescindible para la ciudad, estamos frente a un proceso de reconstrucción en zonas de riesgo que si no se regulan terminarán (si ya no lo han hecho) igual como estaban antes de las catástrofes”.

DOM ACÉFALA

Otro tema no menor es que hace algunas semanas el entonces director de Obras Municipales, Julio Ventura, renunció a su cargo, a propósito de una mala evaluación que le entregaba la alcaldesa Macarena Ripamonti, por segundo año consecutivo, lo que habría significado su destitución sin recibir el bono por el incentivo al retiro al cual estaba postulando. A casi un mes de aquello, el municipio sólo nombró a un director subrogante, Rolando Vásquez, pero no ha iniciado aún el concurso público para tener a un nuevo director de Obras, lo que da cuenta de la falta de alguien a cargo que lidere qué se puede construir y qué no en la ciudad, que a falta de un PRC actualizado, estaría haciendo bastante falta.

“Es lamentable porque esto además genera incertidumbre en los inversionistas, hoy no tenemos ni un DOM asignado lo que genera más preocupaciones e incertidumbres aún”, comentó la edil, quien pide que este proceso también se agilice.

El edil René Lues señaló que uno de los principales problemas de la demora tiene que ver con la decisión alcaldicia de rehacer todo el trabajo que venía haciendo la anterior administración en torno al nuevo PRC, lo que retrasó las cosas y desmereció el trabajo de los profesionales de Secpla y departamentos involucrados.

“En esta obsesión fundacional de la actual administración municipal al creer que todo parte con ellos y que lo que se hizo antes está mal o no vale la pena o no existe, decidieron echar abajo unilateralmente el proceso de actualización del plan regulador comunal de Viña del Mar que desde 2018 llevaba adelante la anterior administración, y con esa decisión la ciudad perdió dos años de un trabajo técnico y ciudadano serio y bien desarrollado y $60 millones de pesos, con la reiterada promesa de que el nuevo PRC se aprobaría sí o sí durante la actual administración, mostrándonos cronogramas y avances del trabajo que, de acuerdo a su planificación, aseguraban su aprobación antes del término del actual periodo alcaldicio. Esto obviamente solo no será así, sino que, además, la cantidad de personas que participaron en esta etapa del proceso, fue menos de la mitad de las que habían participado en el proceso de actualización anterior, un verdadero fracaso, considerando que ésa fue una de las razones por las cuales se revocó el contrato anterior”, planteó.

El concejal lamenta que esta determinación retrasa todo un proceso y la instalación de un instrumento clave para la ciudad: “Ahora habrá que esperar bastante tiempo más para que el nuevo PRC pueda ver la luz, considerando que hace unas semanas acabamos de aprobar un estudio para identificar las áreas de riesgo que demorarán, por lo menos, dos años en incorporarse al PRC y sean una norma exigible. Por lo tanto, al cabo de tres años y medio, no habremos aprobado ninguna norma de regulación y ordenamiento del territorio a través del PRC, ni siquiera en el campo dunar que todos decimos que queremos resguardar, sobre todo después de ocurridos los socavones, pero que esta administración dejará tal cual lo recibió, con la misma desprotección, a pesar que propuse en su momento congelar por un año la entrega de los permisos de construcción por riesgo ambiental y patrimonial. Nada se hizo, lamentablemente y es una de las grandes falencias que dejará esta administración”.

En tanto, el concejal Sandro Puebla dijo sobre el Plan Regulador que “se ha estado trabajando con los vecinos en sacar adelante un nuevo plan; sin embargo, la normativa para hacer estos planes es bien compleja y requiere su tiempo. Lo importante es que se está avanzando en esa línea que sin duda puede ayudarnos a evitar la construcción en zonas de riesgo, pero no soluciona el problema ya que por mucha norma que exista si las autoridades no se ponen firmes, esas ocupaciones seguirán ocurriendo”.

Para esta nota, Puranoticia.cl consultó a la Municipalidad de Viña del Mar a fin de tener su versión sobre los avances, demoras y plan de riesgo, pero hasta la publicación no entregaron una respuesta.

PURANOTICIA