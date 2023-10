Por intensa búsqueda de hombre extraviado, cierran Parque Nacional La Campana en Olmué

Un amplio operativo de rescate se desplegó en el Parque Nacional La Campana ubicado en Olmué, Región de Valparaíso, luego de que la noche del viernes se encendieran las alertas por el extravío de un hombre que ingresó al lugar con la intención de hacer cumbre.



Se trata de un senderista de 45 años que se adentró en el parque sin compañía y tras hacer una reserva a través de ASP Ticket.



Bomberos de Olmué inició la búsqueda del excursionista desde ese momento y este sábado se sumó al operativo el Grupo de Reconocimiento e Intervención en Medios Peligrosos (Grimp) de Bomberos de Valparaíso, además voluntarios de Bomberos de Viña del Mar, Carabineros y la Corporación Nacional Forestal.



"Se le indicó por nuestro guardaparque que no podía ascender a la cima por razones de seguridad. Nosotros no autorizamos a las personas que andan solas a subir. Por lo tanto, nuestro personal le entregó claramente las indicaciones de no acceder a la cima, situación que evidentemente desestimó, no tomó en consideración y hoy día tenemos estas consecuencias", afirmó el jefe del Departamento de Áreas Protegidas de Conaf, Marcelo Pérez.



"Estamos con una especial atención en poder resolver esto a la brevedad posible, porque el tiempo evidentemente juega en contra", aseveró.



Producto de este operativo de búsqueda se cerraron preventivamente las áreas Cajón Grande y Granizo del Parque Nacional La Campana.

PURANOTICIA