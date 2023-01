Por falta de documentos: Gendarmería no permitió que José Tralcal ingresara al CET de Victoria para cumplir condena

José Tralcal Coche no pudo volver al Centro de Estudio y Trabajo (CET) de Victoria, región de La Araucanía, luego de que Gendarmería asegurara que no existe ningún documento que acredite su reingreso.

Cabe recordar que hasta hace menos de un mes, el imputado cumplía 18 años de presidio en aquella cárcel, tras haber sido condenado como uno de los autores del incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, cometido en enero de 2013.

Su defensa apostó por su libertad condicional ante la Corte de Apelaciones de Temuco, la que fue aceptada el 16 de diciembre de 2022. Sin embargo, el pasado 5 de enero la Corte Suprema echó pie atrás al recurso de protección.

En vista de lo anterior, el condenado se presentó voluntariamente en la mañana de este lunes en el CET de Victoria, y dejó en claro que no tiene ni ha tenido intención de fugarse.

No obstante, los gendarmes no le permitieron reingresar, debido a que no manejan ningún documento legal que ratifique la decisión del Máximo Tribunal respecto a Tralcal Coche.

En esa línea, su abogada aseguró que están llevando a cabo las gestiones para acelerar la tramitación del escrito que avale lo resuelto por la justicia.

